За что в России мстили чукчам 3 Зоя Казанжи

29.10.2025, 21:51

Зоя Казанжи

Русские 130 лет не могли завоевать этот мужественный народ.

Вы же помните анекдоты про чукчей? Обо всех народах были анекдоты, придуманные в дебрях КГБ. Но про чукчей, мне кажется, самые оскорбительные.

Советская система, и таким образом тоже, мстила чукчам. Знаете за что? За то, что русские 130 лет пытались завоевать чукчей. И не смогли этого сделать именно военным путем.

Русско-чукотские войны продолжались с 1641-го по 1778-й годы. И это был единственный пример, когда российская империя признала свое военное поражение. И была вынуждена перейти к мирному договору и торговле.

Ни один другой народ Сибири так долго и кровопролитно не боролся. Ни один. Чукчи не шли ни на какие переговоры с врагом. Чукотские воины не один раз истребляли экспедиционные отряды русских и до основания разрушали заложенные ими крепости. К 1720 году во всей Сибири непокоренной русскими осталась только территория, населенная чукчами.

Когда русские казаки достигли Чукотки в 17-м веке, то их главной целью было взыскание ясака (пушной дани). Однако чукчи, в отличие от многих других сибирских народов, решительно отказывались его платить и оказывали ожесточенное вооруженное сопротивление. Первое зафиксированное столкновение произошло в 1641 году, когда чукчи напали на русских сборщиков ясака в районе Колымы.

В 1649 году на реке Анадырь был основан Анадырский острог (крепость), который стал главной базой российского военного и административного присутствия на крайнем северо-востоке.

В 18-м веке российская империя направила масштабные военные экспедиции для покорения чукчей. Одна из них известна как Анадырская партия. Эти походы возглавляли Афанасий Шестаков и майор Дмитрий Павлуцкий. Они оба там и погибли. Отряд Павлуцкого был уничтожен, а отряд Шестакова — захвачен.

В войне с чукчами участвовал даже российский флот. Российские войска прибегали к жестоким методам — уничтожали стойбища, убивали старейшин. Ничего не напоминает? Сотник Василий Шипицын позвал на переговоры 12 чукотских старейшин и всех их убил.

Часто чукчи совершали самоубийство целыми семьями, чтобы не погибнуть от рук завоевателей. И отвечали партизанскими войнами, нанося русским значительные потери. Они избегали прямых столкновений с большими отрядами, вооруженными пушками, вместо этого атаковали небольшие группы, обозы и остроги, истощая противника.

Чукчи демонстрировали исключительную мобильность, мужество и изобретательность.

И русские потерпели поражение. Содержание Анадырского острога обходилось захватнической империи более чем в 1 миллион рублей. А выручка от ясака была мизерной. Вся империя с кучей денег не смогла дальше тянуть изнурительную для себя войну против значительно меньшего по численности и ресурсам народа. Чукчи защищали свое. Россияне стремились забрать то, что им не принадлежало.

И тогда Россия была вынуждена изменить тактику. Это был экономически-дипломатический компромисс. В 1788 году на реке Анюй открыли ярмарку — типа «экономическая интеграция через взаимовыгодную торговлю». В 1779 году императрица Екатерина II подписала указ о принятии чукчей в российское подданство. Чукчи официально приняли российское подданство, но фактически сохранили самоуправление и свободу. Что позволило им оставаться относительно независимыми до советского времени.

И уже советский союз завершил колонизацию чукчей окончательно. Уничтожая язык, культуру, традиционные ремесла, искусства, общественный строй, воинский дух, религию, фольклор, мифологию.

Чукчи не нужны России. Как и другие народы Сибири. И это, в значительной степени, связано с Арктикой, которая содержит значительные запасы нефти, газа и минералов. Коренные народы требуют соблюдения своих прав при разработке этих ресурсов, в том числе, права на справедливую компенсацию и участие в прибылях от добычи ресурсов на их исторических землях.

Немного фактов:

1. Этническая численность чукчей составляет около 15−16 тысяч человек.

2. Среди коренных народов чукчи являются наиболее многочисленными. Всех остальных значительно меньше.

3. Самой большой группой населения Чукотского АО остаются русские — около 50% по переписи 2010 года.

4. Только 5−7 тысяч человек активно разговаривают на чукотском языке. Русский вытесняет родной язык.

5. Чукотский язык имеет различия в произношении между мужчинами и женщинами, связанные с табу на произношение имен родственников мужчины.

6. Основа жизни чукчей — разведение оленей. Олень был всем: пищей, транспортом, одеждой, жильем и материалом для орудий труда.

7. Чукчи были известны своим воинственным характером. Этот народ закален в военном плане. Каждый мужчина был готовым воином.

8. Чукчи имели высокий уровень самоорганизации. Отсутствие централизованной власти или вождей затрудняло их подчинение. Даже после подписания мира, любая отдельная община могла возобновить боевые действия.

9. Чукчи верили, что все природные объекты (солнце, луна, реки, горы, олени, морские звери) имеют дух. Центральная фигура — Шаман. Он выступал посредником между миром людей и миром духов, лечил болезни, пророчествовал и сопровождал души умерших.

10. Резьба по кости и моржовому клыку — самый известный вид чукотского искусства, признанный в мире и охраняемый ЮНЕСКО.

11. Чукчи являются одними из самых уязвимых к климатическим изменениям народов, поэтому тема изменения климата и влияние на традиционный образ жизни — это вопрос жизни и смерти.

12. Чукчи, как и многие другие коренные народы Севера, обладают генетической особенностью, которая приводит к замедленному расщеплению алкоголя в организме. Это делает их более чувствительными к его воздействию и повышает риск развития алкогольной зависимости. Но вопрос не только в генетике. Генетический фактор в сочетании с социально-экономическими трудностями, историческими травмами и отсутствием традиций употребления алкоголя является причиной высокой распространенности проблем с алкоголем среди этих народов. Чем и пользовались всегда колонизаторы.

13. Вместе с русскими к чукчам через коряков, чуванцев и юкагиров пришли заразные болезни, например, сифилис, который по-чукотски называется «чуванской или русской болезнью».

Зоя Казанжи, Facebook

