В Конгрессе США выступили против сокращения войск в Восточной Европе

В Конгрессе США выступили против сокращения войск в Восточной Европе1
- 29.10.2025, 22:58
Конгрессмены-республиканцы раскритиковали решение Пентагона.
Руководители комитетов по вопросам вооруженных сил Палаты представителей и Сената США – Майк Роджерс и Роджер Викер – выступили против передислокации части американского военного контингента в Восточной Европе.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Конгрессмены-республиканцы заявили, что «решительно выступают против» передислокации ротационной бригады в Румынии и инициированного Пентагоном процесса, «который может привести к дальнейшему сокращению американских войск в Восточной Европе».
Они напомнили, что президент США Дональд Трамп недавно пообещал не выводить американские войска из Европы.
«Президент прав в том, что расположение американских войск в Европе нужно менять, поскольку НАТО берет на себя дополнительную нагрузку, а характер войны меняется. Но это обновление должно быть широко скоординировано как внутри правительства США, так и с НАТО», – отмечают конгрессмены.
Роджерс и Викер также указывают, что анонсированное перевооружение Европы под давлением администрации Трампа требует времени, а преждевременный вывод американских войск с восточного фланга НАТО «подрывает эффект сдерживания и создает риск дальнейшей российской агрессии».
«К сожалению, решение Пентагона кажется нескоординированным и прямо противоречит стратегии президента», – заключают они.