В Беларуси выпускают новые международные марки
- 3.10.2025, 11:45
Они пробуждают ностальгию по рублям «зайчикам».
Четыре новые почтовые марки выпустит Министерство связи и информатизации 9 октября 2025 года, сообщили в пресс-службе РУП «Белпочта».
Визуал никого не оставит равнодушным.
Новая серия марок называется «Сляды звяроў». Создали ее художник Александр Митянин и дизайнер Марина Крезо.
Размер марок – 52×29,6 мм. Выйдут они в листах по 6 (3×2) штук (размер листов – 176×82 мм) и по 8 (4+4) марок (лист – 124×141 мм). Тираж в первом случае составит 30 тыс. экземпляров, во втором – всего 7 тыс.
Вся серия отпечатана в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина».
«Номинал марки «Р» соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей) массой до 20 г включительно приоритетной», – пояснили в «Белпочте».