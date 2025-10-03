закрыть
Ученые раскрыли секрет женщины, которая прожила 117 лет

  • 3.10.2025, 18:59
Ученые раскрыли секрет женщины, которая прожила 117 лет
Мария Браньяс Морера

Мария Браньяс Морера большую часть жизни провела в каталонском городе Олот.

Самая пожилая женщина мира Мария Браньяс Морера умерла в 2024 году в возрасте 117 лет. Учёные из Испании изучили её ДНК, метаболизм и микробиом, чтобы понять, что стояло за её долголетием, пишет «Хайтек».

Мария Браньяс Морера родилась в 1907 году и большую часть жизни провела в каталонском городе Олот. Её последние годы прошли спокойно: книги, собаки, семья и две дочери, которым было за 90. В августе 2024-го она умерла, оставаясь на тот момент старейшим человеком в мире.

Исследователи из Барселонского университета во главе с Манелем Эстеллером собрали у неё образцы крови, слюны, мочи и кала. Они сравнили её физиологию с данными других женщин разного возраста в том же регионе.

Учёные обнаружили у Браньяс редкие варианты генов, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и когнитивных нарушений. Они не нашли у неё генетических признаков болезни Альцгеймера. Эстеллер говорит, что её набор генов напоминал тех организмов — от собак до мух, — где уже выявили связь с экстремальным долголетием. «Ей повезло в генетической лотерее», — объяснил исследователь.

Теломеры — защитные «колпачки» на концах хромосом — у Браньяс были очень короткими. Обычно это связано с болезнями, но у неё их не было. «Это показывает, что укорачивание теломер не всегда означает болезнь, это скорее признак возраста», — отметил Эстеллер.

В анализах нашли низкий уровень «плохого» холестерина и высокий уровень «хорошего». Маркеры воспаления были минимальны, иммунная система оставалась крепкой. В 113 лет она переболела COVID-19 и выздоровела.

Учёные отдельно изучили микробиом кишечника. У Браньяс он выглядел как у гораздо более молодого человека, с высоким уровнем бифидобактерий. Эстеллер связывает это с её диетой: она ела по три порции йогурта каждый день.

Средиземноморская кухня, движение и близость к семье дополнили картину. «Наши гены — это карты в покере. Но важно то, как мы ими играем», — сказал Эстеллер.

Генетик Майана Затц из Бразилии добавляет: работа испанцев даёт ценные данные, но основывается на одном человеке. Она считает, что результаты стоит проверить на долгожителях в других странах.

