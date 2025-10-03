закрыть
В Украине хотят конфисковать имущество «Гомсельмаша»

  • 3.10.2025, 21:17
В Украине хотят конфисковать имущество «Гомсельмаша»

Из-за производства деталей для дрона.

Министерство юстиции Украины инициировало процесс конфискации имущества одного из крупнейших белорусских производителей сельхозтехники – холдинга «Гомсельмаш».

Как сообщили в ведомстве, 1 октября Минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд об изъятии активов «Гомсельмаша» на территории Украины. Речь идет о долях в украинских компаниях Торговый дом «Гомсельмаш-Украіна», «Торговый дом МТЗ-Беларусь-Украина» и «Промінь-Юг», а также о праве собственности на торговые марки.

В украинском Минюсте заявили, что предприятия холдинга вовлечены в производство комплектующих для боеприпасов и дронов-камикадзе «Герань-2» (Shahed), используемых Россией в войне против Украины.

Санкции против «Гомсельмаша» Украина ввела еще в мае 2023 года. Сейчас власти требуют расширить их до конфискации имущества.

