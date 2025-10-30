Трамп поручил начать испытания ядерного оружия США
- 30.10.2025, 8:07
Президент США назвал причину этого решения.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома подчеркнул, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны.
«Это было достигнуто, включая полную модернизацию и обновление имеющегося оружия, во время моего первого срока полномочий», - заявил Трамп.
Президент США добавил, что из-за огромной разрушительной силы ядерного оружия «ненавидел это делать», но у него не было выбора.
Как сказал Трамп, Россия занимает второе место по ядерному оружию, а Китай - третье с большим отрывом, однако Пекин уже в течение 5 лет сравняется с Москвой. Поэтому он поручил начать испытания ядерного оружия США.
«В связи с программами испытаний, проводимыми другими странами, я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу», - резюмировал глава Белого дома.