30 октября 2025, четверг, 8:17
Трамп поручил начать испытания ядерного оружия США

  • 30.10.2025, 8:07
Трамп поручил начать испытания ядерного оружия США
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США назвал причину этого решения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны.

«Это было достигнуто, включая полную модернизацию и обновление имеющегося оружия, во время моего первого срока полномочий», - заявил Трамп.

Президент США добавил, что из-за огромной разрушительной силы ядерного оружия «ненавидел это делать», но у него не было выбора.

Как сказал Трамп, Россия занимает второе место по ядерному оружию, а Китай - третье с большим отрывом, однако Пекин уже в течение 5 лет сравняется с Москвой. Поэтому он поручил начать испытания ядерного оружия США.

«В связи с программами испытаний, проводимыми другими странами, я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу», - резюмировал глава Белого дома.

