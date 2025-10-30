Москву атаковали дроны: парализована работа аэропортов

Москву атаковали дроны: парализована работа аэропортов5
- 30.10.2025, 8:15
- 8,254
В Подмосковье прогремели взрывы.
Самолеты не могли приземлиться в московском аэропорту Внуково. Ограничения вводили и в аэропорту Домодедово. Очевидцы писали о взрывах в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Взрывы прогремели в Московской области. Российские СМИ со ссылкой на очевидцев писали о трех взрывах в подмосковной Коломне.
Также сообщалось, что два самолета не могли приземлиться в московском аэропорту Внуково: в районе города Владимир кружили лайнеры из Ферганы (Узбекистан) и Дубая (ОАЭ).
Всего во Внуково задерживались пять рейсов на прилет и вылет и один был отменен. Ограничения вводили в Домодедово, а также в Волгограде, Калуге, Саратове и Ярославле.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин писал, что всего над московским регионом ПВО сбили шесть беспилотников.
Также около 03:40 появились сообщения о возобновлении работы аэропортов Домодедово и Внуково.