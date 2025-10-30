закрыть
30 октября 2025, четверг, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

По Гомельской области бродит дикобраз

1
  • 30.10.2025, 14:37
  • 2,400
По Гомельской области бродит дикобраз

В предполагаемом доме от него отказались.

По деревне Зябровка Гомельского района уже две недели бродит дикобраз. О данном факте сообщил местный житель Дмитрий Астапенко, столкнувшийся с дикобразом во дворе собственного дома и искренне удивившийся столь неожиданной встрече, пишет FishingBY.

«Знатно был озадачен такой встречей, еще на меня и кидаться стал. Сейчас где-то в кустах сидит, не хочу пугать пока, но не маленький ведь, найти можно. Приходит по ночам», — рассказал сельчанин.

По словам Дмитрия, у него было предположение, что это один из двух дикобразов, сбежавших летом с территории агроусадьбы «Лошадиный остров» в деревне Грановка, о чем сообщали местные СМИ. Владельцам агроусадьбы позвонили, но те отказались забирать животное, сказав: «Не надо нам».

От деревни Зябровка до Грановки более 40 км, и на данный момент неизвестно, тот ли это зверь. Сейчас жители деревни обеспокоены дальнейшей судьбой необычного гостя. Люди готовы помочь с его отловом и надеются, что дикобраза до наступления холодов удастся пристроить в безопасное для него место.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров