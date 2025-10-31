закрыть
Шарангович вошел в элиту белорусского хоккея в НХЛ

  • 31.10.2025, 11:12
Егор Шарангович

Гол в ворота «Оттавы» стал для форварда «Калгари» юбилейным.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на своем льду одержала победу над «Калгари Флэймз» по буллитам, пишет «Точка».

Белорусский форвард Егор Шарангович занял место в центре третьего звена «Флэймз», его партнерами по тройке стали Мэтт Коронато и Джоэл Фараби.

Уже на 5-й минуте встречи уроженец Минска открыл счет, реализовав большинство точным кистевым броском.

По итогам матча Шарангович провел на льду 17 минут 25 секунд, из них 2:17 – в большинстве. На его счету 1 (1+0) очко, 2 броска в створ, 1 перехват, 6 проигранных вбрасываний и показатель полезности «-1».

Кстати, набранный балл стал для Егора двухсотым в заокеанской лиге. В списке снайперов-белорусов Шарангович догнал Андрея Костицына, у обоих по 103 шайбы.

Выше по этому показателю располагается лишь Михаил Грабовский, который отличился шайбами 125 раз в НХЛ.

В текущем сезоне Шарангович провел 10 матчей, набрав 3 (2+1) очка при коэффициенте полезности «-4».

