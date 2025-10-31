закрыть
31 октября 2025, пятница, 11:43
FT: Встречу Трампа и Путина в Будапеште отменили по определенной причине

  • 31.10.2025, 11:31
Это не устроило Вашингтон.

Соединенные Штаты отменили встречу президента Дональда Трампа в Будапеште с российским диктатором Владимиром Путиным после поступления из России «жестких требований» по Украине.

Об этом сообщает Financial Times.

Источники издания утверждают, что позиция Москвы была слишком жесткой, и это не устроило Вашингтон.

Также сообщается, что решение об отмене ранее запланированного двустороннего саммита было принято после «напряженного» телефонного разговора на высшем дипломатическом уровне.

Что предшествовало

16 октября Трамп и Путин после телефонного разговора заявили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Местом проведения двустороннего саммита выбрали столицу Венгрии.

Его подготовкой должны были заниматься госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров, однако вскоре Трамп отменил саммит.

Согласно информации СМИ, РФ не изменила свои максималистские требования по вопросу завершения войны в Украине. При этом сам Трамп публично сказал что «не хочет тратить свое время впустую».

Кроме того, в ночь на 23 октября Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний страны-агрессора «Роснефть» и «Лукойл». Минфин США также призвал Россию немедленно согласиться на прекращение огня.

