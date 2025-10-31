FT: Встречу Трампа и Путина в Будапеште отменили по определенной причине
- 31.10.2025, 11:31
Это не устроило Вашингтон.
Соединенные Штаты отменили встречу президента Дональда Трампа в Будапеште с российским диктатором Владимиром Путиным после поступления из России «жестких требований» по Украине.
Об этом сообщает Financial Times.
Источники издания утверждают, что позиция Москвы была слишком жесткой, и это не устроило Вашингтон.
Также сообщается, что решение об отмене ранее запланированного двустороннего саммита было принято после «напряженного» телефонного разговора на высшем дипломатическом уровне.
Что предшествовало
16 октября Трамп и Путин после телефонного разговора заявили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Местом проведения двустороннего саммита выбрали столицу Венгрии.
Его подготовкой должны были заниматься госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров, однако вскоре Трамп отменил саммит.
Согласно информации СМИ, РФ не изменила свои максималистские требования по вопросу завершения войны в Украине. При этом сам Трамп публично сказал что «не хочет тратить свое время впустую».
Кроме того, в ночь на 23 октября Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний страны-агрессора «Роснефть» и «Лукойл». Минфин США также призвал Россию немедленно согласиться на прекращение огня.