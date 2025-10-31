закрыть
По Гомельщине несколько месяцев путешествовал дикообраз

1
  • 31.10.2025, 11:57
По Гомельщине несколько месяцев путешествовал дикообраз

Животное сбежало еще весной в Речицком районе и преодолело 50 км.

Путешествовавшего по Гомельщине дикообраза вернули хозяину. Колючее животное сбежало еще весной и питалось в том числе овощами с огородов, пишет «Гомельская праўда».

Урожай жителей деревни Зябровка Гомельского района регулярно пропадал с грядок. Свежими овощами по ночам лакомился дикобраз. Местные жители обратились в природоохрану — специалисты выяснили, что животное сбежало еще весной в Речицком районе и преодолело 50 км.

«В вопросе поставлена точка. Животное поймали и вернули законному владельцу из деревни Грановка Речицкого района. Проверим условия содержания дикобраза и проконтролируем, чтобы в дальнейшем они соответствовали всем предъявляемым требованиям», — рассказал председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков.

