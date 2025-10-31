Ученые открыли утерянный гимн Вавилона 31.10.2025, 15:20

Ему 3000 лет.

Ученые нашли неизвестный ранее гимн хвалы, который датируется около 1000 года до нашей эры. Его открыл профессор Людвиг-Максимилианского университета в Мюнхене (LMU) Энрике Хименес, использовав искусственный интеллект для идентификации 30 связанных рукописей, пишет New Voice.

«Это захватывающий гимн, который описывает Вавилон во всем его величии и дает представление о жизни его жителей, мужчин и женщин,» — объясняет Хименес.

Вавилон, основанный в Месопотамии около 2000 года до н.э., когда-то был крупнейшим городом на Земле и важным центром культуры и науки. Люди писали на глиняных табличках клинописью, и большинство таких текстов сохранились лишь фрагментарно. Одна из задач совместного проекта LMU и Университета Багдада — изучение и сохранение сотен табличек из известной библиотеки Сиппар. По легенде, Ной спрятал их там, чтобы уберечь от потопа перед отправкой на ковчеге.

Через платформу «Электронная библиотека Вавилона» Хименес оцифровывает все известные фрагменты клинописи в мире. ИИ помогает находить и объединять куски, принадлежащие одному тексту.

«С помощью нашей платформы мы смогли идентифицировать 30 других рукописей, принадлежащих к открытому гимну — процесс, который раньше занял бы десятилетия,» — говорит профессор Хименес.

Благодаря этим дополнительным копиям ученые смогли восстановить недостающие части текста и полностью расшифровать древний гимн хвалы.

«Гимн переписывали дети в школе. Необычно, что такой популярный в свое время текст ранее был нам неизвестен,» — добавляет Хименес.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com