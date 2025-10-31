Информация о работе Протасевича на белорусские спецслужбы появилась задолго до слов Лукашенко2
О возможных связях блогера с разведкой писал сайт Charter97.org.
Лукашенко заявил, что экс-участник проекта NEXTA Роман Протасевич работал на белорусскую разведку, а посадка самолета Ryanair в 2021 году — операция прикрытия. Об этом диктатор заявил сегодня, 31 октября.
Однако информация о работе Протасевича на белорусские спецслужбы появилась задолго до слов Лукашенко. 4 марта 2024 года сайт Charter97.org опубликовал интервью координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко. Оппозиционный политик заявил, что считает Протасевича агентом, а возможно, даже офицером белорусских спецслужб:
— Еще один момент — активная роль Протасевича. Многие считают, что его сломали. Я считаю, что он был агентом, а, может быть, офицером спецслужб изначально. Представьте, мы летим, самолет с нами сажают, а где гарантия, что мы будем петь эту «песню», которую хотят власти?
— Получается, что Протасевич, на ваш взгляд, участвовал в этой операции с посадкой самолета?
— Да. Вспомнился еще такой момент, когда эта девушка, несчастная Сапега, рассказала, что перед этим полетом он ей заявил: «А мне приснился сон, что мы будем в Минске». Получается, сдал себя.
В формируемом офисе Тихановской Протасевич был ответственным за массовые акции. А я с ним пробовал разговаривать. Если мы со Степаном Путило из NEXTA вместе делали фильм «Уголовные материалы», предоставили ему архив, нашли ресурсы финансовые, с ним разговаривали, где-то спорили, но этот фильм сделали еще в ноябре 2019 года. Потом приехал Протасевич. Я пытался разговаривать: «Степан, у вас свой опыт, вы молодцы, вы сегодня лидеры Telegram-пространства». Причем «Хартия» их раскручивала, мы помогали этот фильм создавать. А он говорит: «А моему партнеру не нравится «Хартия», он не хочет с вами общаться». Если у Степана были лайки в голове и популярность, которая обрушилась на молодого человека, то Протасевич, на мой взгляд, был заслан, многие вещи там делались для того, чтобы сбить протесты. Но уже был такой подъем, который в политтехнологии называется «медовый месяц с электоратом». Когда все, что ни делается, все идет. Но сбить протесты удалось.