Информация о работе Протасевича на белорусские спецслужбы появилась задолго до слов Лукашенко 2 31.10.2025, 17:11

3,900

Роман Протасевич

О возможных связях блогера с разведкой писал сайт Charter97.org.

Лукашенко заявил, что экс-участник проекта NEXTA Роман Протасевич работал на белорусскую разведку, а посадка самолета Ryanair в 2021 году — операция прикрытия. Об этом диктатор заявил сегодня, 31 октября.

Однако информация о работе Протасевича на белорусские спецслужбы появилась задолго до слов Лукашенко. 4 марта 2024 года сайт Charter97.org опубликовал интервью координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко. Оппозиционный политик заявил, что считает Протасевича агентом, а возможно, даже офицером белорусских спецслужб:

— Еще один момент — активная роль Протасевича. Многие считают, что его сломали. Я считаю, что он был агентом, а, может быть, офицером спецслужб изначально. Представьте, мы летим, самолет с нами сажают, а где гарантия, что мы будем петь эту «песню», которую хотят власти?

— Получается, что Протасевич, на ваш взгляд, участвовал в этой операции с посадкой самолета?

— Да. Вспомнился еще такой момент, когда эта девушка, несчастная Сапега, рассказала, что перед этим полетом он ей заявил: «А мне приснился сон, что мы будем в Минске». Получается, сдал себя.

В формируемом офисе Тихановской Протасевич был ответственным за массовые акции. А я с ним пробовал разговаривать. Если мы со Степаном Путило из NEXTA вместе делали фильм «Уголовные материалы», предоставили ему архив, нашли ресурсы финансовые, с ним разговаривали, где-то спорили, но этот фильм сделали еще в ноябре 2019 года. Потом приехал Протасевич. Я пытался разговаривать: «Степан, у вас свой опыт, вы молодцы, вы сегодня лидеры Telegram-пространства». Причем «Хартия» их раскручивала, мы помогали этот фильм создавать. А он говорит: «А моему партнеру не нравится «Хартия», он не хочет с вами общаться». Если у Степана были лайки в голове и популярность, которая обрушилась на молодого человека, то Протасевич, на мой взгляд, был заслан, многие вещи там делались для того, чтобы сбить протесты. Но уже был такой подъем, который в политтехнологии называется «медовый месяц с электоратом». Когда все, что ни делается, все идет. Но сбить протесты удалось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com