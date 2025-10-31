Лукашенко: Протасевич — сотрудник белорусской разведки 3 31.10.2025, 16:11

3,310

Роман Протасевич

(обновлено) Посадка самолета Ryanair — операция прикрытия.

Лукашенко заявил, что экс-участник проекта NEXTA Роман Протасевич работал на белорусскую разведку.

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair. — прим.) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были - садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: «Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует», — заявил диктатор.

Блогер Роман Протасевич — бывший главный редактор телеграм-каналов NEXTA и «Беларусь головного мозга». Позднее он работал в офисе Светланы Тихановской.

23 мая 2021 года авиалайнер Boeing 737-8AS ирландской авиакомпании Ryanair, на котором находился Протасевич, был посажен в Беларуси.

Блогер активно лжесвидетельствовал против белорусских политзаключенных. Позднее Лукашенко заявил, что «этот парень сделал все, что обещал».

Отметим, сайт Charter97.org писал, что Роман Протасевич мог быть агентом белорусских спецслужб.

