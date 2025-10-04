В РФ начали отпускать топливо по талонам: появились фотодоказательства 4.10.2025, 17:14

В очередях даже пожарные машины.

В России обостряется топливный кризис, вызванный ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. Ситуация особенно заметна в регионах и на оккупированных территориях, где на автозаправках фиксируются длинные очереди, а бензин начали продавать по талонам и с ограничениями, информирует dialog.ua.

В аннексированном Крыму оккупанты ввели лимит на продажу топлива – не более 20 литров в одни руки. На ряде АЗС появились таблички с надписью о реализации бензина только по талонам или топливным картам. Такие меры вызвали дополнительное недовольство среди населения, которое уже сталкивается с постоянным ростом цен и дефицитом топлива.

Проблемы охватили и Алтайский край. В Бийске около половины автозаправок закрылись из-за отсутствия бензина, а у оставшихся образовались километровые очереди. На одной из АЗС «Роснефти» выстроились машины экстренных служб, включая пожарные автомобили. Аналогичная ситуация зафиксирована на заправке «Лукойла» возле торгового центра «Ривьера».

Местные власти поспешили заявить, что дефицит носит «краткосрочный характер» и якобы спровоцирован ажиотажным спросом, который «подогревался в соцсетях неизвестными аккаунтами». Однако жители утверждают обратное: перебои продолжаются уже несколько дней, и бензин в городе становится настоящим дефицитом.

Российская экономика явно оказалась не готова к масштабным перебоям, а ограничения цен, введенные властями, только усугубили ситуацию – многие АЗС попросту закрываются, не имея возможности работать себе в убыток.

