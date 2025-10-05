Премьер Чехии признал поражение своей партии на выборах и поздравил Бабиша с победой 5.10.2025, 8:21

Петр Фиала

Фото: Getty Images

Президент страны заявил о готовности уже сегодня начать переговоры о формировании нового правительства.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала признал поражение своей коалиции SPOLU на парламентских выборах и поздравил с победой движение ANO, которое возглавляет бывший глава правительства Андрей Бабиш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети X.

В своей публикации Фиала публично поздравил с победой партию ANO.

«Поздравляю победителя выборов Андрея Бабиша, а также поздравляю все участвовавшие партии с их достижениями», - написал Фиала.

Премьер подчеркнул, что его правительство работало в сложных условиях и, несмотря на это, достигло значительных результатов.

«Коалиция SPOLU в последние годы несла основное бремя всех кризисов, через которые прошла Чехия. Мы преодолели самый серьезный кризис в сфере безопасности и экономический кризис в новейшей истории страны. Мы предприняли ряд непопулярных, но необходимых шагов», - отметил премьер.

Среди главных достижений правительства, Фиала отметил энергетическую независимость от России, ускорение темпов строительства автомагистралей и «экономический рост, превышающий показатели Австрии и Германии».

Фиала отметил, что результат правящих партий, включая Пиратов, по количеству голосов лучше, чем в 2021 году.

«Это уникальный результат после четырех лет тяжелого правления. Однако результаты выборов определили голоса, которые не были потеряны, а сосредоточились на движении ANO. Результат очевиден, и его нужно демократически принять. Спасибо вам», - подытожил премьер Чехии.

Парламентские выборы в Чехии

В пятницу 3 октября и субботу 4 октября в Чехии прошли выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов.

Согласно подсчету более 97% голосов, победу одержала партия ANO под руководством экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша.

На втором месте правоцентристская коалиция партий SPOLU действующего премьера Петра Фиалы, на третьем - политическая партия «Старосты и независимые» (STAN).

Для создания большинства в парламенте нужен 101 мандат из 200. Лидер партии, которая станет правящей в результате выборов, станет следующим премьер-министром.

Президент Чехии Петр Павел заявил о готовности уже сегодня, 5 октября, начать переговоры о формировании нового правительства.

