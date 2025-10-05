закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 8:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Раненые солдаты ВС РФ стали «штурмовым ресурсом»

  • 5.10.2025, 8:28
Раненые солдаты ВС РФ стали «штурмовым ресурсом»

Стало известно, что делают искалеченные оккупанты.

Командиры ВС РФ создают из раненых российских оккупантов штурмовые группы, чтобы не оказывать им медицинской помощи и «подтянуть» статистику потерь.

Таким образом на Запорожском направлении раненые солдаты ВС РФ стали «штурмовым ресурсом», сообщили в партизанском движении «Атеш».

«Из-за ложных отчетов о количестве погибших командиры подразделений вынуждены полностью отказаться от эвакуации раненых. Вместо этого они создают из покалеченных солдат отдельные группы для обороны позиций, лишая их медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Партизаны уточнили, что эту информацию получили от агентов из 201-го мотострелкового полка на Запорожском направлении, Таким образом российские командиры пытаются скрыть реальное количество потерь личного состава.

«Тех, кто пытается добиться лечения, ждет особая судьба — их отправляют в штурмовые группы. Так командование решает две проблемы: избавляется от «неудобных» солдат и создает видимость попыток наступления на украинские позиции», — отметили в «Атэш».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина