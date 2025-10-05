закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 12:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вблизи Варшавы обнаружили остатки неизвестного дрона

1
  • 5.10.2025, 11:22
Вблизи Варшавы обнаружили остатки неизвестного дрона
Фото: Charter97.org

О находке сообщила мазовецкая полиция.

В Польше недалеко от Варшавы обнаружены остатки неизвестного воздушного объекта, который полиция называет похожим на дрон. Военная полиция расследует обстоятельства его появления и происхождения.

Об этом сообщает RMFFM.

Военная полиция сообщила, что в городе Зарембы Вархолы в Острувском уезде Мазовии был найден неидентифицированный воздушный объект.

Полиция называет его «остатками объекта, похожего на дрон».

О находке также сообщила мазовецкая полиция.

«После 18:00 в поле в Острувском районе в селе Зарембы Вархолы мужчина заметил остатки объекта, похожего на дрон», - говорится в сообщении.

Среди ближайших зданий был пустой дом. Сотрудники полиции обеспечили охрану объекта и места, где он был найден.

В дальнейшем было сообщено в военную полицию и прокуратуру.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина