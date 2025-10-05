Вблизи Варшавы обнаружили остатки неизвестного дрона

Вблизи Варшавы обнаружили остатки неизвестного дрона1
- 5.10.2025, 11:22
О находке сообщила мазовецкая полиция.
В Польше недалеко от Варшавы обнаружены остатки неизвестного воздушного объекта, который полиция называет похожим на дрон. Военная полиция расследует обстоятельства его появления и происхождения.
Об этом сообщает RMFFM.
Военная полиция сообщила, что в городе Зарембы Вархолы в Острувском уезде Мазовии был найден неидентифицированный воздушный объект.
Полиция называет его «остатками объекта, похожего на дрон».
О находке также сообщила мазовецкая полиция.
«После 18:00 в поле в Острувском районе в селе Зарембы Вархолы мужчина заметил остатки объекта, похожего на дрон», - говорится в сообщении.
Среди ближайших зданий был пустой дом. Сотрудники полиции обеспечили охрану объекта и места, где он был найден.
В дальнейшем было сообщено в военную полицию и прокуратуру.