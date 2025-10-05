закрыть
В России установлен абсолютный рекорд по числу приговоров за госизмену и шпионаж

  • 5.10.2025, 20:17
Два человека каждый день.

В России за первые шесть месяцев 2025 года суды вынесли 224 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранными государствами. Это рекордный показатель за всю современную историю страны. Согласно данным аналитического центра Кирилла Парубца, подготовленным для проекта «Первый отдел», фигурантами этих дел стали 232 человека.

Если учесть, что в первом полугодии было 117 рабочих дней, получается, что в России в среднем каждый день суд выносил почти два приговора — 1,98. Для сравнения: за весь 2023 год по упомянутым статьям осудили 167 человек, а за первое полугодие 2024-го — 143. Все приговоры обвинительные, и все осужденные получили реальные сроки.

С начала войны в России по статьям о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве были осуждены 774 человека. В 2025 году впервые зафиксировано три случая применения к фигурантам дел о госизмене принудительных мер медицинского характера.

До начала полномасштабного вторжения в Украину подобные дела были редкостью: до 2022 года суды в среднем выносили один приговор за госизмену или шпионаж в месяц. Затем темпы резко выросли — 14 в месяц в 2023 году, 30 ежемесячно в 2024-м и уже 39 — в первой половине 2025-го.

Подавляющее большинство обвиняемых — 177 человек, или 76% — осуждены по статье о госизмене. В 2024 году доля этой категории составляла 68%. Распространенной практикой военного времени стало совмещение статей 275 (госизмена) и 205 (теракт) в одном уголовном деле. Если до 2023 года таких случаев не фиксировалось, то в 2023-м их было уже 12, а в 2024-м — 104, что составляло 29% от общего числа. За первые полгода 2025-го таких фигурантов уже 83, то есть 36%.

В первой половине текущего года приговоры по делам о госизмене и шпионаже выносились в 57 судах, включая восемь военных, 43 региональных и шесть судов на оккупированных территориях, в том числе в Крыму. Для сравнения, годом ранее такие дела рассматривались в 47 судах. В 2025 году впервые приговоры по этим статьям прозвучали в Камчатском крае, Костромской, Курганской, Пензенской и Свердловской областях, а также в Удмуртии и Якутии. На военные суды пришлось 37,5% всех осужденных (87 человек), годом ранее — 33%.

Еще одна особенность последних лет — высокий уровень секретности. С 2023 года российские суды скрывают имена примерно 60% фигурантов, заменяя их формулировкой «Информация скрыта». Данные из судов на оккупированных территориях в эту статистику не включены.

Количество приговоров по делам о госизмене и шпионаже продолжает расти параллельно с делами террористической направленности. После постепенного увеличения в 2020–2022 годах в 2023–2024 годах зафиксирован резкий скачок. По оценке аналитиков, к концу 2025 года число осужденных по статьям о госизмене и шпионаже превысит 500 человек, а по делам о терроризме — около 1500, пишет «Первый отдел».

В декабре 2024 года Владимир Путин в своем обращении к сотрудникам органов безопасности потребовал от ФСБ «активнее выявлять шпионов и предателей». Он подчеркнул, что стране необходимо «серьезно повысить качество работы спецслужб», оперативно пресекать деятельность иностранных разведок и «бороться с теми, кто организует диверсии и теракты». По его словам, особые задачи стоят перед военной контрразведкой и пограничной службой, а также в сфере противодействия экстремизму и преступлениям в экономике.

