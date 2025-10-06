закрыть
Украинский рыболов поймал огромного сома

  • 6.10.2025, 4:42
Украинский рыболов поймал огромного сома

Его длина – 176 сантиметров.

В Винницкой области Украины рыболов поймал огромного сома. Об этом сообщает сайт 112.ua.

Рыба попалась в реке Дохна, впадающей в Южный Буг. После измерения оказалось, что длина сома составляет 176 сантиметров. По оценке Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины, это рекордный размер.

Обыкновенные сомы, распространенные в Европе, могут вырастать до пяти метров в длину. Вес такой особи может составлять около 400 килограммов. Сомы питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб.

