Россияне ударили беспилотником по роддому в Сумах

Россияне ударили беспилотником по роддому в Сумах1
- 6.10.2025, 12:49
- 1,256
На момент атаки в заведении находились 166 человек, в том числе 11 детей.
В понедельник, 6 октября, в результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра в украинском городе Сумы. О пострадавших и погибших не сообщается.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что к моменту атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников.
«Всем удалось спуститься в укрытие. Обстрел продолжается», — сообщил он.
Глава Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что россияне прицельно ударили беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум.
На момент атаки в заведении находились 166 человек, в том числе 11 детей.