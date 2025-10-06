Россияне ударили беспилотником по роддому в Сумах 1 6.10.2025, 12:49

Фото: t.me/dsns_telegram

На момент атаки в заведении находились 166 человек, в том числе 11 детей.

В понедельник, 6 октября, в результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра в украинском городе Сумы. О пострадавших и погибших не сообщается.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что к моменту атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников.

«Всем удалось спуститься в укрытие. Обстрел продолжается», — сообщил он.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что россияне прицельно ударили беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум.

