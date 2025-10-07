Минобороны объявило «мобилизационные учения» по всей Беларуси
- 7.10.2025, 9:41
Кому приготовиться?
Министерство обороны во вторник, 7 октября, дало старт ежегодным занятиям по мобилизационной готовности. Они будут проходить вплоть до пятницы, 10 октября, по всей стране, под руководством председателей областных исполнительных комитетов, пишет Telegraf.news.
Целью занятий в Минобороны назвали «совершенствование слаженности действий» госорганов, отвечающих за сбор территориальных войск и формирование отрядов народного ополчения, и местных организаций, которые привлекают к этим работам во время мобилизационных учений.
Планируется, что теоретические и практические мероприятия ведомство организует во всех районах страны. В ходе этих мероприятий особое внимание планируют уделять подготовке следующих участников учений:
чиновников исполкомов,
военных комиссариатов,
организаций, задействованных в формировании территориальных войск обороны,
самих военнообязанных.