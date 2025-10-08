закрыть
8 октября 2025, среда
Криштиану Роналду стал первым футбольным миллиардером в истории

  • 8.10.2025, 16:27
Криштиану Роналду

Игрок «Аль-Насра» подписал новый контракт на $400 млн.

40-летний Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср», стал первым в истории футбола игроком-миллиардером. По подсчетам Bloomberg, многодетный отец-спортсмен зарабатывает почти $400 в минуту.

Bloomberg Billionaires Index , который отслеживает состояние самых богатых людей мира, учитывал заработок за карьеру, инвестиции и спонсорские контракты.

После изучения всех данных выяснилось, что состояние футболиста составляет $1,4 млрд.

Согласно обнародованной информации, его зарплата в период с 2002 по 2023 год составила более $550 млн, а также его доходы от сделок и спонсорства, включая 10-летний контракт с Nike на сумму почти $18 млн.

Когда Роналду присоединился к «Аль-Насру» в Саудовской профессиональной лиге в 2022 году, он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола с годовой зарплатой в $240 млн.

Контракт Криштиану истекал в июне 2025 года, но футболист подписал новый, на два года, по которому получит свыше $400 млн. При этом еще в мае он намекал, что может попрощаться с клубом.

Это подписание стало очень своевременным. Португалец находится на закате своей игровой карьеры, но контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» из Эр-Рияда уверенно вывел его в число самых богатых спортсменов.

Мигель Маркеш, который помогает Роналду управлять состоянием через лиссабонскую компанию LMcapital Wealth Management, отказался комментировать чистую стоимость игрока, как и одно из внешних PR-агентств португальца.

Один из главных соперников Роналду на футбольном поле, нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси, за свою карьеру заработал более $600 млн до вычета налогов.

Долгое время Месси и Роналду боролись за звание величайшего игрока и получали примерно одинаковую зарплату. Но в 2023 году их доходы резко разошлись: Роналду перешел в команду из Персидского залива, а Месси — в клуб MLS «Интер Майами».

После завершения карьеры аргентинец намерен получить долю в американском клубе, что может вновь сравнять Лионеля с его давним соперником.

В свою очередь Роналду после завершения карьеры мечтает владеть несколькими футбольными клубами. Так, например, поступил Дэвид Бекхэм, нынешний владелец «Интер Майями».

