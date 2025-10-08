В белорусских маршрутках вводится безналичная оплата проезда 2 8.10.2025, 21:33

1,488

С 1 ноября.

В Беларуси с 1 ноября вводится обязанность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2 (перевозки в маршрутных такси). Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Водители маршруток могут использовать карточные платежные терминалы, с помощью которых за проезд можно будет рассчитаться банковской картой, и платежные терминалы – они дают возможность принимать платежи не только с использованием карт, но и любых других платежных инструментов, например QR-кода.

– Таким образом, использование одного (или нескольких) платежных сервисов, например, E-POS, «Оплати», SmartPay, Cashew признается использованием платежного терминала, – пояснили в МНС.

Если субъект хозяйствования не приобрел карточный платежный терминал, то с 1 ноября он может использовать любой удобный электронный платежный сервис, обеспечивающий возможность безналичной оплаты проезда.

