В белорусских маршрутках вводится безналичная оплата проезда

В белорусских маршрутках вводится безналичная оплата проезда2
- 8.10.2025, 21:33
- 1,488
С 1 ноября.
В Беларуси с 1 ноября вводится обязанность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2 (перевозки в маршрутных такси). Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Водители маршруток могут использовать карточные платежные терминалы, с помощью которых за проезд можно будет рассчитаться банковской картой, и платежные терминалы – они дают возможность принимать платежи не только с использованием карт, но и любых других платежных инструментов, например QR-кода.
– Таким образом, использование одного (или нескольких) платежных сервисов, например, E-POS, «Оплати», SmartPay, Cashew признается использованием платежного терминала, – пояснили в МНС.
Если субъект хозяйствования не приобрел карточный платежный терминал, то с 1 ноября он может использовать любой удобный электронный платежный сервис, обеспечивающий возможность безналичной оплаты проезда.