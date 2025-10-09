Топливный кризис в РФ набирает мощные обороты 3 Виталий Шапран

9.10.2025, 8:55

5,002

Среди экспертов началась «драка».

На минувшей неделе профильное министерство федерального правительства признало, что дефицитом топлива в российских регионах управляют в ручном режиме.

Принимается ряд мер для ликвидации дефицита топлива: организация экспорта из Республики Беларусь (это если Буданов с Малюком разрешат), разрешение на использование запрещенных ранее в РФ присадок, которые должны улучшать качество бензинов, ну и замахнулись на «святое» для русского духа - разрешили при производстве бензинов использовать этиловый спирт. За кадром остается экспорт топлива из Казахстана, о нем много не говорят, но он происходит.

Также срочно Совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обнулил ставки ввозной пошлины на топливо до июля 2026 года. Решение открывает экспорт топлива в РФ через страны ЕАЭС. По сути, готовится обхождение санкций.

Среди экспертов топливного рынка в РФ началась драка за точность оценок относительно доли производственных мощностей, которые наши БПЛА отправили на внеплановый ремонт. С одной стороны, на Петербургский бирже продажи бензинов снизились всего на 5%. С другой стороны, производители получили в сентябре по топливному демпферу 30,5 млрд рублей от государства, а в августе - 80,5 млрд рублей, то есть произошло снижение в 2,7 раза.

Нехитрые расчеты с поправкой на коррекцию разницы в ценах указывают, что мощности в сентябре должны были упасть на 20% по сравнению с августом, что очень неплохо и объясняет ту суету со срочными решениями по организации экспорта полива в РФ из других стран.

Думаю нам и партнерам Украины стоит срочно поработать с чиновниками ЕАЭС и странами ЕАЭС на предмет вторичных санкций, поскольку поставки топлива в РФ должны приравниваться к участию этих стран в войне против Украины. Ну а пока предлагаю тост: «За ускоренное начало революции в РФ».

Виталий Шапран, «Фейсбук»

