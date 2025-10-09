Белорусский хоккеист заработал первый балл в НХЛ 9.10.2025, 13:08

иллюстративное фото

В первом же матче сезона.

В первом матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду потерпел поражение от «Бостон Брюинз» со счетом 1:3.

Однако в этом результате можно найти определенный позитив для нашего зрителя.

Белорусский форвард Алексей Протас, выступавший на правом фланге первого звена вместе с Александром Овечкиным и Диланом Строумом, стал автором единственной результативной передачи в составе столичного клуба.

На 47-й минуте именно его ассист помог «Кэпиталз» открыть счет своим голам в сезоне.

