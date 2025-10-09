Позор Лукашенко 4 9.10.2025, 14:47

2,188

Совхоз «Городец» будут спасать всем миром.

В среду управляющий делами Лукашенко Юрий Назаров представил ему специальную программу по спасению совхоза «Городец». Хозяйство, с которого начиналось лукашенковская политическая карьера, надо спасать всем миром. И наверняка его как-нибудь спасут. По крайней мере, на некоторое время. Но что делать со всеми остальными? С теми, с которых Лукашенковская карьера не начиналась, пишет planbmedia.io.

«У нас сегодня есть программа, как это предприятие поставить на хорошие рельсы для того, чтобы оно стало зарабатывать для своего развития», — сообщил Назаров по итогам доклада Лукашенко.

В чем конкретно состоит программа, то есть, сколько денег получит лукашенковский совхоз на бедность, он не уточнил. Но масштаб, видимо, будет солидный. Потому что не только управление делами в деле. Задействована вся государственная вертикаль. Начиная от правительства и заканчивая Шкловским райисполкомом.

«Лукашенко я пригласил весной приехать в «Городец». Мы ему покажем совершенно обновленную, а где-то и новую инфраструктуру сельскохозяйственного производства», — сказал Назаров.

Действительно, если взяться всем миром, то в любом отдельно взятом совхозе какую-нибудь инфраструктуру показать можно. Особенно к весне. Правда, не факт, что этой инфраструктуры хватит надолго. Потому проблемы у совхоза «Городец» начались, стоило Лукашенко оставить его без присмотра на год.

«Давно хотел лично побывать здесь и на месте ознакомиться с состоянием дел. В прошлом году как-то не получилось и в первой половине этого года. А тут, думаю, из Москвы буду лететь, приземлился — заеду, посмотрю», — сказал он 27 сентября во время посещения хозяйства.

Лучше бы, конечно, и дальше пролетал мимо. По крайней мере, не так бы расстроился. Потому что то, что Лукашенко увидел в своем бывшем совхозе, ему не понравилось.

«Ваше хозяйство, мое хозяйство, одно из худших. Не самое худшее, но одно из худших… Это позор для президента, когда президентское хозяйство… до такого вот состояния довели», — сказал он.

И ведь не поспоришь. Действительно, получается какой-то позор. Когда уникальная экономическая модель настолько уникальна, что за каждым хозяйством нужен персональный присмотр.

А ведь за всеми не уследишь. И даже если уследишь, все равно нет никаких гарантий. Потому что стоит только отвернуться, и сразу начинаются неприятности. Как с объединением «Камволь», которое, как внезапно выяснилось на прошлой неделе, сейчас вообще не работает.

«Когда-то я занимался этим «Камволем». И денег вложили немало. Сегодня оказывается не работает. Более того, накопили долгов на 200 с лишним миллионов рублей», — сказал Лукашенко на прошлой неделе.

То есть спасаешь совхоз «Городец», а в это время у тебя «Камволь» ломается. Только разобрался с картофельным дефицитом, как в стране кончаются яблоки. В общем, все по классике: только взялся за яйца, как молоко пропало.

