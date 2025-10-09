Крах «бензоколонки» Александр Коваленко

9.10.2025, 17:30

Александр Коваленко

Бензиновый дефицит в России окажется лишь цветочками.

Украина продолжает наносить системные удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли, что уже создало острый дефицит бензина в РФ. Впервые в истории Россия начала импортировать бензин из Китая, пытаясь компенсировать нехватку топлива на внутреннем рынке. Но ситуация не стабилизируется и даже хуже: очевидно, что повреждения российских НПЗ уже перешагнули точку невозврата. Хотя, на самом деле, будет только хуже, и можно даже предположить о перспективе обрушения нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

16 марта 2014 года сенатор США Джон Маккейн в интервью для CNN назвал Россию «бензоколонкой», что прочно стало именем нарицательным, ярчайшим образом, описывающим российскую роль в мироустройстве. Но в 2025 году Россия фактически утрачивает этот статус «бензоколонки», превращаясь из страны-лидера экспорта, в страну импортера.

Остановка НПЗ

Причиной нынешнего кризиса России с ее нефтеперерабатывающей отраслью являются регулярные удары украинских дронов по НПЗ. На сегодняшний день в европейской части РФ повреждено не менее 50% НПЗ. Между тем именно в европейской части России сосредоточена основная нефтепереработка, составляющая более 4,5 млн баррелей в сутки! Потенциал зауральских НПЗ менее 1 млн барр/сут.

Кроме того, именно в европейской части НПЗ проходили в первую очередь модернизацию и установку дорогостоящего, современного, западного оборудования, повреждение или уничтожение которого не позволит провести быстрый ремонт или замену, либо вообще исключит такую возможность из-за санкций. В частности, украинские дроны наносят удары по установкам ЭЛОУ-АВТ-6 или ЭЛОУ-АВТ-2.5, которые отвечают за глубокую переработку нефти, выпуск высокооктанового бензина и является основной производственной мощностью российских НПЗ. Но, помимо основной производственной мощности, эти установки самые дорогостоящие и труднозаменяемые компоненты завода.

Если спрогнозировать продолжение системных ударов по российским НПЗ на том же уровне, на котором они проходят последние 2-3 месяца в 2025 году, даже без логичного наращивания интенсивности, то к середине 2026 года в европейской части России нефтеперерабатывающая отрасль будет попросту уничтожена, а ее гипотетическое восстановление займет десятилетия. И опять-таки восстановление возможно только по завершению войны.

На сегодняшний день суммарный дефицит нефтепереработки уже составил более 2 млн барр/сут, что отразилось острым дефицитом бензина в большинстве регионов РФ. Россия пытается адаптироваться к складывающейся ситуации, увеличивая экспорт, но и тут возникают подводные камни. Рост экспорта российской нефти приводит к снижению цен на нефть, в то время как сами потенциальные покупатели, готовые скупать российскую нефть, рискуя оказаться в санкционной немилости, требуют скидок.

Таким образом, вынужденная больше экспортировать нефть, Россия сама же валит цены, но и параллельно вынуждена с еще большими скидками продавать свою продукцию. Казалось бы, что может быть хуже? На самом деле – может.

Остановка добычи нефти

Снижение переработки сырой нефти и растущая по этой причине доля экспорта не могут решить главной проблемы для этой отрасли – добыча, превышающая экспорт, поставляет на внутренний рынок столько продукции, сколько Россия не только не может переработать, экспортировать, но уже и хранить. Все имеющиеся на территории страны хранилища и базы заполнены, а хранение в танкерном виде повышает цену фрахтования, при снижающейся цене самой продукции.

Все это в какой-то момент вынудит российское руководство принимать, как говорится, сложные решения – консервацию нефтяных скважин, для снижения показателей общей добычи. И это патовое решение, ведь закрытие российских скважин — это шаг к краху уже не только нефтеперерабатывающей, но и нефтедобывающей отрасли! И вот почему.

Вернемся немного в прошлое, когда в России еще можно было получить более-менее правдивую аналитическую информацию из отчетов и открытых докладов. Собственно, согласно отчету Минэнерго Российской Федерации 2018-2019 годов, в течение 14 лет добыча нефти в России сократится с 11 млн баррелей в сутки до 6 млн баррелей в сутки, чего достаточно для такой страны исключительно для самообеспечения, но не будет хватать для экспорта. Причиной тому — истощение месторождений и, как не странно, невозможность запускать новые из-за их труднодоступности и отсутствия технологий.

В свою очередь, в отчете Минприроды РФ «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2016-17 годах» сообщалось, что за прошедшие два года в РФ не было введено в эксплуатацию ни одного крупного месторождения нефти или газа. Вместе с тем, истощение месторождений на Урале превысило 70%, в Западной Сибири — более 50%. Разработка перспективных месторождений на арктическом шельфе, таких, как Южно-Приновоземельском, Поморском, Северо-Поморском-1, Северо-Поморском-2, Русском, Западно-Матвеевском, Восточно-Сибирском участках и Киринском газоконденсатном месторождении на шельфе Охотского моря, из-за отсутствия технологий и соответствующего финансирования — невозможно.

А проведенная в 2019 году Роснедрами инвентаризация месторождений показала, что их рентабельность составляет 67%. По факту, 33% месторождений уже по состоянию на 2019 год были убыточными. Из 2700 месторождений с суммарными запасами 28,9 млрд тонн нефти 600 месторождений были экономически невыгодны для разработки, а объем нефти на убыточных месторождениях составлял 5,7 млрд тонн!

Как такое было возможным, отчасти раскрыл секрет глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, в том же, 2019-м, обратившийся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о налоговых льготах для ряда месторождений общей суммой 40-50 млрд рублей. Тогда Сечин пояснил необходимость предоставления льгот тем, что добыча чистой нефти катастрофически снижается на месторождениях, например на Приобском месторождении, лишь 10% извлекаемой субстанции является нефтью, а остальные 90% — вода и прочие примеси. Причина тому – истощение месторождений.

О чем говорит вся вышеизложенная информация, причем на 2019-й год? О том, что большая часть месторождений России истощены настолько, что остановка скважин приведет к тому, что возобновить добычу там уже будет невозможным. Патовая ситуация. Либо добывай нефть и не знай, что с ней делать дальше, либо закрывай месторождения без возможности возобновить добычу.

И это все указывает на то, что Россию ожидает не только бензиновый дефицит, который окажется лишь цветочками, но и при выведении из работоспособного состояния НПЗ в европейской части РФ, что уже может произойти в первой половине 2026 года, появятся ягодки – крах нефтедобычи. Россия при Путине утратит не только статус «бензоколонки», но и статус одного из лидеров по добыче и экспорту нефти, а сама отрасль будет настолько разрушена и деградирована, что ее восстановление до первоначального уровня вряд ли когда-то вообще будет возможным.

И важно заметить, что мы сейчас говорим о сценарии, если интенсивность ударов сохранится на нынешнем уровне и будут они сконцентрированы исключительно на европейской части России.

Александр Коваленко, minval.az

