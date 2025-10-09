закрыть
9 октября 2025, четверг, 20:52
По трассе М1 везли гигантского зубра

  • 9.10.2025, 20:02
  • 3,036
По трассе М1 везли гигантского зубра

Видеофакт.

Видео с гигантской фигурой зубра, которую перевозили по трассе М1, за сутки набрало в тиктоке более 160 тысяч просмотров. Пользователи обсуждают, куда именно везут необычную скульптуру и кто создал такую работу, пишет издание «Першы».

На кадрах видно, как по трассе М1 везут огромного металлического зубра, собранного из запчастей и листового железа. Видео мгновенно стало вирусным, а комментаторы не сдерживали эмоций.

«Эти статуи из металла и разных запчастей — просто космос! А тот, кто их делает, настоящий мастер своего дела! Браво!», — пишет один из пользователей.

Другие добавляют:

«Один вопрос: где его установят?»;

«В Греции был троянский конь, а тут — мега быки, как из игры Horizon!»;

«Нереально круто!!!»;

«У нас такой только медведь стоит на заправке!»

Некоторые зрители предположили, что фигура предназначена для Барановичского автоагрегатного завода, где ранее уже устанавливали крупные арт-объекты из металла.

@dmitriy.yemelyane #зубрхочетврек🥹 ♬ оригинальный звук - Danya_Sanchez

