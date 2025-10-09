По трассе М1 везли гигантского зубра 2 9.10.2025, 20:02

3,036

Видеофакт.

Видео с гигантской фигурой зубра, которую перевозили по трассе М1, за сутки набрало в тиктоке более 160 тысяч просмотров. Пользователи обсуждают, куда именно везут необычную скульптуру и кто создал такую работу, пишет издание «Першы».

На кадрах видно, как по трассе М1 везут огромного металлического зубра, собранного из запчастей и листового железа. Видео мгновенно стало вирусным, а комментаторы не сдерживали эмоций.

«Эти статуи из металла и разных запчастей — просто космос! А тот, кто их делает, настоящий мастер своего дела! Браво!», — пишет один из пользователей.

Другие добавляют:

«Один вопрос: где его установят?»;

«В Греции был троянский конь, а тут — мега быки, как из игры Horizon!»;

«Нереально круто!!!»;

«У нас такой только медведь стоит на заправке!»

Некоторые зрители предположили, что фигура предназначена для Барановичского автоагрегатного завода, где ранее уже устанавливали крупные арт-объекты из металла.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com