По трассе М1 везли гигантского зубра

По трассе М1 везли гигантского зубра2
- 9.10.2025, 20:02
- 3,036
Видеофакт.
Видео с гигантской фигурой зубра, которую перевозили по трассе М1, за сутки набрало в тиктоке более 160 тысяч просмотров. Пользователи обсуждают, куда именно везут необычную скульптуру и кто создал такую работу, пишет издание «Першы».
На кадрах видно, как по трассе М1 везут огромного металлического зубра, собранного из запчастей и листового железа. Видео мгновенно стало вирусным, а комментаторы не сдерживали эмоций.
«Эти статуи из металла и разных запчастей — просто космос! А тот, кто их делает, настоящий мастер своего дела! Браво!», — пишет один из пользователей.
Другие добавляют:
«Один вопрос: где его установят?»;
«В Греции был троянский конь, а тут — мега быки, как из игры Horizon!»;
«Нереально круто!!!»;
«У нас такой только медведь стоит на заправке!»
Некоторые зрители предположили, что фигура предназначена для Барановичского автоагрегатного завода, где ранее уже устанавливали крупные арт-объекты из металла.
