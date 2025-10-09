ЕС упрекнул Таджикистан, который не арестовал Путина 3 9.10.2025, 21:08

Таджикистан является членом Международного уголовного суда.

Европейский Союз заявил, что Таджикистан не выполняет свои обязательства как государство – участница Римского статута Международного уголовного суда, отказываясь арестовать Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.

В ЕС напомнили, что хозяин Кремля сейчас находится в Таджикистане, несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на его арест.

«Таджикистан является государством-участником Римского статута МУС и не выполнил свои обязательства по Статуту в отношении исполнения ордера на арест», – добавили там.

Евросоюз выразил «решительную поддержку» усилиям по привлечению к ответственности за все преступления по международному праву.

«В этом контексте ЕС продолжает поддерживать расследование, проводимое прокурором МУС в Украине, и призывает все государства к сотрудничеству. ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку МУС и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», – подытожили в заявлении.

В Таджикистане, который является членом Международного уголовного суда с 2002 года, Путин участвует в саммите Россия-Центральная Азия и заседании Содружества независимых государств.

