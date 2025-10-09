закрыть
9 октября 2025, четверг
ЕС упрекнул Таджикистан, который не арестовал Путина

  9.10.2025
ЕС упрекнул Таджикистан, который не арестовал Путина

Таджикистан является членом Международного уголовного суда.

Европейский Союз заявил, что Таджикистан не выполняет свои обязательства как государство – участница Римского статута Международного уголовного суда, отказываясь арестовать Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.

В ЕС напомнили, что хозяин Кремля сейчас находится в Таджикистане, несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на его арест.

«Таджикистан является государством-участником Римского статута МУС и не выполнил свои обязательства по Статуту в отношении исполнения ордера на арест», – добавили там.

Евросоюз выразил «решительную поддержку» усилиям по привлечению к ответственности за все преступления по международному праву.

«В этом контексте ЕС продолжает поддерживать расследование, проводимое прокурором МУС в Украине, и призывает все государства к сотрудничеству. ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку МУС и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», – подытожили в заявлении.

В Таджикистане, который является членом Международного уголовного суда с 2002 года, Путин участвует в саммите Россия-Центральная Азия и заседании Содружества независимых государств.

