ВСУ подготовили россиянам «сюрпризы» в Покровске 1.11.2025, 15:02

Оккупанты прячутся и надеются только на одно.

Украинские военные готовят неожиданности для врага.

В течение последних дней на Покровском направлении не зафиксировано существенных изменений со стороны армии страны-агрессора России. Зато украинские силы устроили «отдельные неожиданности» для врага.

Об этом в эфире «Киев24» рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. Он сообщил в каком положении сейчас оккупанты, которые проникли в город, и приоткрыл завесу относительно операции ВСУ.

Какие задачи выполняют оккупанты в Покровске

Те российские военные, которые проникли в Покровск в качестве ДРГ, в большинстве просто скрываются, надеясь на подкрепление. Их главной задачей является сохранение жизней.

Именно поэтому несколько сотен оккупантов ждут подмогу, понимая, куда попали. Они также пытаются передавать информацию основным силам РФ.

Что задумали украинские военные

Цехоцкий с осторожностью заявил, что украинские силы работают над наращиванием очень активных мероприятий. Часть из них уже началась, а к другим идет подготовка.

«Никто не собирается сдавать Покровск», - подчеркнул военнослужащий.

