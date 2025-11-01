Что сейчас на самом деле происходит в Покровске

Что сейчас на самом деле происходит в Покровске3
- 1.11.2025, 16:43
Раскрыта очередная ложь российских оккупантов.
Главное управление разведки Минобороны Украины проводит стабилизационные мероприятия в Покровске, Донецкая область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Что предшествовало
Сегодня утром российское Минобороны распространило заявление о том, что войска РФ «пресекли попытку высадки сил спецопераций ГУР Украины» в районе Покровска. Более того, по словам россиян, все 11 человек, которые высадились с вертолета, якобы уничтожены.
Операция ГУР
По словам источника, информация российской пропаганды об уничтожении десанта военной разведки и окружении города - это очередная ложь российских оккупантов.
Напомним, по данным СМИ, воины из Главного управления разведки Минобороны Украины проводят контрнаступательную операцию под Покровском.
Покровск остается одной из главных целей российских оккупантов - именно там враг сосредоточил свою основную ударную группу.