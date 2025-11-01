закрыть
ВСУ улучшили тактическое положение в Покровске и готовятся к перерезанию логистики армии РФ

  • 1.11.2025, 18:50
  • 1,642
ВСУ улучшили тактическое положение в Покровске и готовятся к перерезанию логистики армии РФ

Украинские силы наносят врагу значительные потери.

Украинским силам удалось улучшить тактическое положение в Покровске. И на данный момент они наращивают численность своих штурмовых групп в городе.

Об этом сообщается в Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Украины.

Сообщается, что ситуация в Покровске остается сложной и динамичной.

«В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города», - отметили военные.

Также бойцы увеличивают количество штурмовых групп в Покровске, используя «диверсифицированные способы» перемещения личного состава.

Одновременно украинские военные работают над блокированием вражеской логистики с последующим ее перерезанием.

«Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян», - говорится в сообщении.

