ВСУ улучшили тактическое положение в Покровске и готовятся к перерезанию логистики армии РФ
- 1.11.2025, 18:50
Украинские силы наносят врагу значительные потери.
Украинским силам удалось улучшить тактическое положение в Покровске. И на данный момент они наращивают численность своих штурмовых групп в городе.
Об этом сообщается в Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Украины.
Сообщается, что ситуация в Покровске остается сложной и динамичной.
«В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города», - отметили военные.
Также бойцы увеличивают количество штурмовых групп в Покровске, используя «диверсифицированные способы» перемещения личного состава.
Одновременно украинские военные работают над блокированием вражеской логистики с последующим ее перерезанием.
«Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян», - говорится в сообщении.