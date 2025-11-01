ВСУ улучшили тактическое положение в Покровске и готовятся к перерезанию логистики армии РФ 1.11.2025, 18:50

1,642

Украинские силы наносят врагу значительные потери.

Украинским силам удалось улучшить тактическое положение в Покровске. И на данный момент они наращивают численность своих штурмовых групп в городе.

Об этом сообщается в Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Украины.

Сообщается, что ситуация в Покровске остается сложной и динамичной.

«В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города», - отметили военные.

Также бойцы увеличивают количество штурмовых групп в Покровске, используя «диверсифицированные способы» перемещения личного состава.

Одновременно украинские военные работают над блокированием вражеской логистики с последующим ее перерезанием.

«Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян», - говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com