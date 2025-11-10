Путин хочет откатить назад 2 Иван Яковина

10.11.2025, 13:40

4,412

Иван Яковина

Но Трампа уже не остановить.

После путинского приказа провести ядерные испытания на Новой Земле, в Москве началось очень странное шевеление. Разные начальники и чиновники (Песков, например) говорят, что вообще-то Путин приказал только «рассмотреть возможность» провести испытания, а будут ли их проводить – зависит от США. Типа, если они проведут, тогда и мы.

Лавров даже вылез из-за печки и сказал, что «мы пока не понимаем, что там Трамп имел в виду», когда говорил об испытаниях в США.

У меня складывается устойчивое впечатление, что Путин хочет откатить назад всю эту историю, которая явно выходит за комфортные для него рамки.

Причины, как я понимаю две:

Путин просто очень хочет жить (плюс у него дети маленькие, внуки...), поэтому всерьез боится, что эскалация может довести ситуацию до ядерной войны. «В рай», вопреки своим же заявлениям, он совершенно не собирается.

Как я говорил ранее, есть ненулевая вероятность, что за время правления Путина, деградации и распада вообще всего, советское ядерное оружие также пришло в негодность. Поэтому даже провести обычные ядерные испытания в РФ не получится - для этого нет ни людей, ни знаний, ни техники.

Вот и пытаются сейчас похлопать Трампа по спине и сказать: «Братан, ну ты чё, серьезно? Ты пошутил – и мы пошутили! Мы что-то запустили, ты запустил. Все крутые, у всех все есть. Давай уже завязывать».

Но я думаю, что Трампа уже не остановить. Ему нужно всем доказать, что он – круче всех. И поэтому он уже сам хочет посмеяться над тем, как люди Белоусова сами себя взорвут на Новой Земле – если, конечно, у них вообще получится активировать атомную бомбу.

Ну и американские военные, видимо, советуют Трампу не сворачивать эту историю, а раскрутить дураков в Кремле на максимально наглядную демонстрацию степени деградации ядерного арсенала, доставшегося Путину от СССР.

Иван Яковина, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com