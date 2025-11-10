Турция представила свой новейший дрон-камикадзе
- 10.11.2025, 18:58
Новый аппарат повысит оперативные возможности армии.
Турция продолжает активно развивать собственную дроновую индустрию и заявляет о намерении стать одним из ведущих экспортеров вооружений в регионе. На этой неделе компания STM поставила новейший ударный беспилотник ALPAGU, который относится к классу барражирующих боеприпасов, или «дронов-камикадзе», пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Глава STM Озгюр Гюлерюз сообщил, что ALPAGU станет важным дополнением к действующим разведывательным и ударным системам Турции. По его словам, новый аппарат повысит оперативные возможности армии.
ALPAGU представляет собой легкий беспилотник с фиксированным крылом, который может самостоятельно обнаруживать и поражать цели благодаря встроенной системе управления полетом. Он развивает скорость до 28 м/с, действует на высоте около 120 метров и может обслуживаться одним оператором. Низкая стоимость и простота применения делают модель привлекательной и для потенциальных иностранных заказчиков.
Популярность турецких беспилотников выросла на фоне войны в Украине. Наиболее известным стал Bayraktar TB2, который Киев использует с 2022 года. Украина закупила первые TB2 еще в 2019 году, и эти аппараты активно применяются для разведки и нанесения точечных ударов.
TB2 впервые поступил на вооружение Турции в 2014 году и проявил себя в операциях против боевых группировок в Ираке и Сирии. В отличие от ALPAGU, TB2 не является «дроном-камикадзе», поскольку способен длительное время находиться в воздухе, передавать данные и применять управляемые боеприпасы.
Ожидается, что ALPAGU и TB2 станут лишь частью более широкой линейки турецких разработок в быстро растущем секторе беспилотных систем.