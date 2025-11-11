Украинские дроны разнесли прорвавшихся в Покровск россиян

Украинские дроны разнесли прорвавшихся в Покровск россиян5
- 11.11.2025, 15:41
Рейд на мотоциклах закончился фиаско.
10 ноября в Сети появились кадры прорыва российских войск в Покровск с юга, со стороны Донецка. Оккупанты воспользовались плохими погодными условиями — густым туманом, проникая в город на мотоциклах, «буханках» и пикапах, пишет «Диалог».
На записи можно заметить захватчиков, которые идут в колонне пешком.
Как заявили 11 ноября в батальоне беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, вражеским мотоциклам на юге Покровска далеко проникнуть не удалось.
«Пилоты «Шершней Довбуша» на прекрасных FPV-дронах остановили продвижение врага», — подчеркнули в батальоне.
На записи можно заметить 6 сожжённых мотоциклов, сколько живой силы противника удалось ликвидировать, не уточняется.