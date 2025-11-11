ВСУ разжали «клещи» в Покровском «кармане» 11.11.2025, 8:42

Военный эксперт озвучил прогноз.

На Покровском направлении российские оккупационные войска делают ставку на инфильтрацию и удары по украинским тылам и логистическим маршрутам. Кроме того, враг пользуется огромным численным преимуществом: здесь и на других приоритетных участках фронта соотношение сил составляет может достигать 1:18. Почему врагу удается просачиваться в тылы ВСУ? Проблема не только в нехватке личного состава у Сил обороны Украины, из-за чего возникают «бреши» в обороне, но и в недостаточном количестве противопехотных и противоминных полей.

Хорошая новость в том, что Силы обороны смогли разжать «клещи» вражеского окружения в районе Покровского «кармана», и это позволило украинским защитникам перевести дыхание. Но говорить о настоящей стабилизации на этом участке рано.

Оккупационная армия ведет непрерывное наступление на протяжении более двух лет. Благодаря чему это возможно? Наибольший ресурс страна-агрессор получает за счет выручки от продажи зерна, нефти, газа, угля и удобрений в четыре региона планеты – в Китай, Индию, Турцию и ряд стран ЕС. В этой ситуации наиболее эффективным средством сокращения ресурса противника остается уничтожение его объектов нефтепереработки и газодобычи.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Как вы расцениваете ситуацию, которая сегодня сложилась на Покровском, самом опасном направлении? По оценкам аналитиков Института изучения войны, активность врага там несколько снизилась. По вашему мнению, может ли это свидетельствовать о некой тенденции, очень позитивной для нас, о том, что силы врага действительно начинают истощаться?

– 86 боевых столкновений за минувшие сутки именно на Покровском и Мирноградском направлениях, поэтому говорить о значительном уменьшении боевых действий я бы не рискнул. Да, на пике боевых столкновений их было под сотню, но говорить о значительном уменьшении боевых столкновений не приходится.

Полагаю, что в настоящее время противник продолжает накапливать соответствующие силы, средства и ресурсы для дальнейших атак. В принципе, мы с вами должны понимать, что ключевой фактор, который влияет на ситуацию на поле боя – это фактор ресурсов.

Да, противник не имеет возможности массированно использовать в городской застройке бронетехнику. Потому как оборона, созданная украинскими дроноводами, полностью лишает россиян преимущества в этой компоненте. Не одним дроном, так десятком, но любой танк в сарае, с мангалами, с огромным количеством систем радиоэлектронной борьбы будет превращен в пылающий факел.

А это значит, что противник и далее будет продолжать свою тактику инфильтрации на территории Покровска и бить по нашим тылам, по нашим логистическим маршрутам, полагая, что таким образом он постепенно выхолостит наши оборонительные возможности.

Ситуация на этом участке фронта остается крайне сложной. И эта сложность обусловлена не только инфильтрацией, но, в первую очередь, попытками противника бить по нашим тылам. То, что мы частично смогли расширить, разжать клещи оперативного окружения в районе Родинского и в населенном пункте Перше Травня на юго-запад от Покровска, в определенной степени дает нам возможность перевести дыхание.

Но говорить о полной стабилизации ситуации на этом участке фронта я не рискну, потому что огромное количество ресурсов враг перебросил на этот участок фронта. Я видел разные цифры. Кто-то говорит 100-110 тысяч россиян, кто-то 170 тысяч. Понятно, что одномоментно эту армаду задействовать невозможно, потому что они будут буквально приговорены украинскими дронами, украинскими артиллерийскими снарядами. Поэтому та тактика, которую мы сейчас наблюдаем, будет оставаться в том же формате, то есть инфильтрация и удары по нашим тылам.

Я думаю, что наиболее сложная ситуация для наших защитников Мирнограда. Де-факто боевые действия в самом населенном пункте не ведутся, но из-за больших рисков с обеспечением нашего гарнизона, действующего на этом участке фронта – а там задействовано подразделение двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, – есть весьма и весьма серьезные риски.

Ряд военных экспертов полагают, что нашим защитникам Мирнограда было бы неплохо в рамках маневренной обороны отойти от южных пригородов города и таким образом сократить линию фронта, тем самым уплотнив наши боевые рубежи и линию обороны.

– Вы сказали об инфильтрации. Действительно враг пытается просачиваться в нашу оборону. Благодаря чему это вообще возможно? Это недостатки наших фортификаций, оборонных сооружений, нехватка личного состава или что-то еще?

– Я думаю, это комплексная проблема. Первая причина – отсутствие достаточного количества личного состава. Между наблюдательными постами наших Сил обороны находятся достаточно большие бреши. Плюс особенность ведения боевых действий ныне такова, что наши рубежи и позиции делаются скрытно таким образом, чтобы противник их не выследил. Потому что любое обозначившее себя подразделение на местности остается объектом внимания российских дроноводов, пилотов, которые запускают КАБы, артиллеристов. И до тех пор, пока они эту позицию не уничтожат, они вряд ли успокоятся. Поэтому скрытое размещение на местности часто вынуждает наших военнослужащих не проявлять себя на позициях.

Вполне возможно, что кроме недостаточного количества личных составов и разреженности наших наблюдательных постов и оборонительных рубежей и позиций, есть еще и фактор недостаточных мероприятий в части инженерных и фортификационных работ: в свое время было создано недостаточное количество противопехотных и противоминных полей. Либо, возможно, противник смог провести мероприятия по деблокаде этих рубежей в части уничтожения тех средств, которые устанавливали наши инженеры на этих направлениях.

Ну и безусловно фактор тотального численного и материально-технического преимущества на этом участке фронта. В открытых источниках есть информация о том, что на приоритетных для противника рубежах и позициях его преимущество может достигать соотношения: на одного украинского 14-18 российских военнослужащих. Если военная книжка говорит, что для того, чтобы противник имел преимущество на поле боя, ему достаточно преимущества один к трем, то представьте себе, насколько высока плотность российских сил и средств на приоритетных направлениях.

– Мы видим, что враг пытается активно действовать вдоль очень протяженной линии фронта на востоке нашей страны. Де-факто он находится в состоянии наступления с октября 2023 года, то есть уже более двух лет. Как вы думаете, насколько у него хватит ресурса и когда этот ресурс может исчерпаться? Ведь мы понимаем, что речь не только о преимуществе в живой силе, о которой вы сказали, но эту живую силу необходимо чем-то вооружить, предоставить технику и обмундирование и так далее.

– Зерно, нефть, газ, удобрения, уголь. Именно эти составляющие Российской Федерации активно вывозятся за границу. Суммарно четыре региона нашей планеты – Китай, Индия, Турция и некоторые страны Европейского Союза – закупают этой продукции в РФ на сумму 550 миллиардов долларов в год. Плюс есть и иные покупатели, чей объем закупок российских ресурсов значительно меньше, но тем не менее ресурсы есть. В принципе, этих денег достаточно для того, чтобы, как минимум, три года вести полномасштабную войну в формате российско-украинского противостояния.

На днях я читал исследования на одном из российских Z-пабликов. Они весьма нервничают из-за того, что НАТО в рамках превентивных мероприятий может заблокировать четыре порта в Балтийском море. Усть-Луга, Кронштадт, Калининград. Они переживают, что могут потерять до 150 миллиардов долларов поступлений в российский бюджет из-за невозможности вывозить морскими торговыми путями эти самые российские ресурсы.

Таким образом, у россиян есть ресурсы на ведение войны. К сожалению, среди всех санкций, которые в настоящее время реализовываются в западном мире, наиболее эффективными остаются «санкции» имени генерала Василия Малюка. Наши удары по российской нефтепереработке, по газодобыче, по газотранспортированию. В Усть-Лугу также прилетало.

Ключевой фактор, который позволяет россиянам более двух лет вести активные наступательные действия, состоит в своевременном пополнении российского бюджета, большая часть которого направляется на финансовое обеспечение российско-украинской войны.

