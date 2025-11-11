закрыть
ВСУ разгромили прорвавшуюся в Покровск колонну россиян

7
  • 11.11.2025, 22:43
  • 1,018
ВСУ разгромили прорвавшуюся в Покровск колонну россиян

Видеофакт.

Просачивание российских войск в Покровск под покровом тумана 10 ноября, которое Z-блогеры окрестили «прорывом», закончилось разгромом колонны.

11 ноября журналистка ТСН Юлия Кириенко опубликовала видео в Telegram-канале.

«Сожженные машины россиян. Это южная окраина Покровска. Там, где вчера в тумане ехала колонна россиян, разбита. Те авто, что дальше, сгорели сегодня», - резюмировала корреспондентка.

10 ноября стало известно, что ВСУ в Запорожской области пришлось отступить из районов Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки.

Ситуацию прокомментировал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, подчеркнув, что враг в Запорожской области накапливает силы уже вторую неделю.

«Прикованность внимания ВСУ к одному городу (Покровску) на севере Донеччины дает россиянам возможность маневрировать», - подчеркнул экс-советник мэра Мариуполя.

Андрющенко добавил, что враг накапливает инженерную технику, поток идет из Мариуполя до направления Пологи/Гуляйполе. Российские войска реализуют тактику быстрого закрепления.

«Такое мы уже видели возле Угледара/Курахово. Надеюсь выводы сделаны», - отметил бывший чиновник.

