Арина Соболенко рассказала, когда планирует родить ребенка и создать семью

  • 12.11.2025, 2:32
Арина Соболенко рассказала, когда планирует родить ребенка и создать семью
Арина Соболенко
Фото: @JJlovesTennis / WTA

Сейчас белоруска хочет «реализоваться по максимуму в своем спорте».

«Лет через пять» белорусской теннисистке Арине Соболенко хотелось бы «попробовать завести семью». Своими планами на личную жизнь именитая спортсменка поделилась в подкасте Александра Соколовского.

Теннисистка рассказала ведущему, как в 18 лет представляла себе свое будущее.

— Я думала так: я выиграю все, что хочу до 25 [лет]. В 25 я рожу, вернусь и продолжу выигрывать. Наступило 25, я выиграла что-то, но подумала: «Наверное, лет в 27−28 рожу». Вот мне сейчас 27, я думаю: «Ну, попозже, перенесем».

Спортсменка отметила, что сейчас хочет «реализоваться по максимуму в своем спорте» и посмотреть, «как далеко она может зайти».

— Наверное, хотелось бы лет через пять попробовать завести семью и, возможно, вернуться [в теннис]. Опять-таки в зависимости от того, на какой стадии я буду в своей жизни.

Арина подчеркнула, что это для нее «тяжелый момент».

— Я очень люблю детей, и вроде бы дети любят меня. И я бы очень хотела [детей], но сейчас в приоритете моя карьера и смотреть, как далеко я могу зайти, — рассказала спортсменка.

