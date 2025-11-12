Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко

12.11.2025, 9:40

Юрий Федоренко

Это хороший знак.

Несколько дней назад Кремль устроил очередной акт запугивания Запада: на заседании Совбеза рассматривался вопрос подготовки к ядерным испытаниям. Но для российских «элит» более важным стало то, что на заседании не было министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава МИД стал единственным постоянным членом совета безопасности, который пропустил это заседание. Заболел? Такой информации не было, однако прозвучал еще один интересный звоночек, связанный с этой фамилией.

Лавров потерял статус главы российской делегации на саммите G20, который должен состояться в ноябре. Вывод очевиден: министр попал в немилость Путина. А это тревожная новость для мафиозных кланов, которые на болотах являются официальной властью. Когда «боярин» попадает в немилость, ФСБ начинает масштабную чистку в его окружении. Яркий пример — судьба опального Шойгу.

Стоит напомнить, что «личного друга Путина» Сергея Шойгу сняли с должности минобороны РФ в мае 2024 года и пересадили в кресло секретаря совета нацбезопасности. С тех пор начались посадки генералов, чиновников минобороны и бизнесменов, связанных с армейскими закупками. Потеряли должности и были задержаны несколько десятков человек, включая трех бывших заместителей министра обороны.

Сегодня очередь бояться — у Лаврова. В чем причина?

Чистки продолжаются и расползаются по всем отраслям, с которыми был связан Шойгу: от Росгвардии до предприятия «Оборонлес», которое заготавливает дрова. Аресты коснулись даже «друзей Шойгу» в правительстве московской области.

У самого же Шойгу особая кара: он остался без каких-либо рычагов влияния и все что он может — смотреть из кресла секретаря Совбеза на то, как насилуют его банду.

Это стандартные методы «государственного менеджмента» на болотах, где даже возник «политологический термин»: ротации через репрессии. Исследователи российской действительности предсказывают, что в ближайшее время судьба клана Шойгу может постигнуть еще несколько «силовых династий», в частности, клан Кадырова.

Политологи используют осторожные выражения. Они говорят о растущей тревожности и озабоченности элит. В переводе на простой язык: в условиях войны на истощение жизнь между корытом и топором стала более бурной. В корыте еды стало меньше, топор стал ближе. Сегодня очередь бояться — у Лаврова. В чем причина?

Этого персонажа связывают с олигархом Олегом Дерипаской, который, фактически, содержит семью и любовницу престарелого министра. Поэтому причины «царской немилости» могут быть связаны с чем угодно (например, с бизнесом Дерипаски), а не только с дипломатической деятельностью Лаврова. Впрочем, внешнеполитические «успехи» этой «рабочей лошадки» тоже могли вызвать царский гнев.

По данным информационного агентства Bloomberg, госсекретарь США Марко Рубио после разговора с Лавровым отменил запланированную личную встречу с министром, поняв, что Кремль снова пытается затянуть переговоры о прекращении огня в Украине и продолжить войну. Следствием неудачной игры Лаврова стало то, что Вашингтон также отменил запланированный саммит с Путиным в Будапеште и ввел санкции против путинских кошельков — Лукойла и Роснефти. Может, Лаврова в традициях 90-х собираются поставить «на счётчик»?

Вполне возможно. Нам, конечно же, неинтересна судьба ни Лаврова, ни других российских «бояр». У нас интерес к ним чисто прикладной. Как производители средств против вредных насекомых вынуждены исследовать реакции и поведение тараканов, так и мы наблюдаем за жизнедеятельностью российского «истеблишмента». Итак, изменится ли «внешнеполитическое» московское поведение в связи с последними событиями в «террариуме»?

В принципе, основания ожидать, что вместо Лаврова Кремль назначит на роль главного переговорщика более гибкую личность, существуют. Но делать далеко идущие выводы рано. Пока можно сказать лишь одно: в Кремле продолжается грызня так называемых «элит», что само по себе не так уж и плохо: пусть грызутся, пусть уничтожают друг друга.

«Тревога российских элит» — хороший знак. Насекомые и бактерии не ошибаются: они чувствуют, что приближается финал.

Правильно чувствуют. Начатая ими война на истощение приводит к тому, что начали трещать стены конструкции под названием «российская федерация». Эта халабуда должна рухнуть. Крах империи неотвратим. Мы ежедневно делаем для этого все возможное и невозможное, мы приближаем историческую справедливость. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

