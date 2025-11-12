закрыть
Россиянам отключают интернет

  • Виталий Портников
  • 12.11.2025, 9:59
  • 2,194
Россиянам отключают интернет
Виталий Портников

Начали с Ульяновска.

По сообщением российских журналистов, власти первого российского города решили на постоянной основе отказаться от мобильного интернета. И по иронии судьбы, этим первым городом стал Ульяновск, родина Владимира Ленина. Можно сказать, что там, где начинался путь России к тоталитарному государству большевистских времен, там же и начинается путь России к окончательному отказу от неконтролируемой информации.

Официально городские власти говорят о необходимости расширить зоны безопасности, что признает эффективность ударов по инфраструктурным объектам Российской Федерации, работающим на войну. Есть опасения, что скоро российский военно-промышленный комплекс и энергетическая инфраструктура столкнутся с более серьезными испытаниями — ударами дальнобойных ракет, которые силы обороны Украины могут получить от западных союзников.

Ликвидация систем, облегчающих навигацию для наступающей стороны — это задача местных властей. Но почему это делается точечно, а не по всей России или хотя бы ее европейской части? В истории тоталитаризма тьма сгущается медленно, чтобы жители не успели опомниться.

Президент Владимир Путин использовал российско-украинскую войну для превращения режима из авторитарного в тоталитарный, для полного контроля и зачистки оппозиционных активистов. Это только начало. Самой важной задачей режима является отсечь население от неконтролируемой власти информацией.

В Москве с завистью смотрели на китайский фаервол, и сейчас, когда страна кажется менее открытой к информации, во-первых, с минорной точки зрения, такие меры не вызывают особого интереса у населения — у них есть телевизоры, Владимир Соловьев расскажет правду. В этом и заключается стратегия авторитарных режимов — минимальный контроль и возможность регулировать поток информации.

Если время покажет, Wi-Fi тоже могут закрыть, и Россия станет первой страной после Северной Кореи без интернета. В Москве интернет, скорее всего, останется — там он защищен системой противовоздушной обороны, которая не даст ракетам и дронам повредить инфраструктуру.

Жители России уже привыкли к периоду изоляции, когда за колбасой и другими продуктами люди ездили в Москву, а электрички из других городов стали мемом. Аналогия со временем советского Союза актуальна — жители определенных городов были изолированы и ездили за границу за информацией.

Похожие процессы могут возникнуть и сейчас: жители городов, если их пустят в Москву, поедут туда за интернетом, чтобы узнать истинное положение дел в мире, о чем молчат в местных СМИ или скрывают власти. А москвичи, чтобы отдохнуть от этой информации, могут поехать в регионы.

Это решение о прекращении интернета — часть масштабных мер по усилению контроля и подавлению информации. От этого зависит не только безопасность, но и уровень информированности населения, что, очевидно, для властей не играет важной роли.

Виталий Портников, youtube.com

