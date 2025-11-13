Снаряд ВСУ накрыл лодку оккупантов в Херсонской области
- 13.11.2025, 16:55
Видеофакт.
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания украинского снаряда в лодку с оккупантами в Херсонской области.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», на записи видно, как лодка на большой скорости движется по течению реки, а затем исчезает в воде после взрыва боеприпаса.
В сети появилось видео, на котором зафиксировано попадание украинского снаряда в лодку с российскими оккупантами. После взрыва плавсредство мгновенно исчезает под водой.