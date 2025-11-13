закрыть
13 ноября 2025, четверг, 17:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Снаряд ВСУ накрыл лодку оккупантов в Херсонской области

  • 13.11.2025, 16:55
Снаряд ВСУ накрыл лодку оккупантов в Херсонской области

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания украинского снаряда в лодку с оккупантами в Херсонской области.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на записи видно, как лодка на большой скорости движется по течению реки, а затем исчезает в воде после взрыва боеприпаса.

В сети появилось видео, на котором зафиксировано попадание украинского снаряда в лодку с российскими оккупантами. После взрыва плавсредство мгновенно исчезает под водой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин