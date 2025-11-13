Снаряд ВСУ накрыл лодку оккупантов в Херсонской области 13.11.2025, 16:55

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания украинского снаряда в лодку с оккупантами в Херсонской области.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на записи видно, как лодка на большой скорости движется по течению реки, а затем исчезает в воде после взрыва боеприпаса.

В сети появилось видео, на котором зафиксировано попадание украинского снаряда в лодку с российскими оккупантами. После взрыва плавсредство мгновенно исчезает под водой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com