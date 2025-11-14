Белоруска похудела на 95 кг 2 14.11.2025, 11:33

2,120

И поделилась своей историей.

Екатерина из Минска за год кардинально изменила свою жизнь. Узнали ее путь к фигуре мечты и здоровой жизни, а еще спросили, существует ли «волшебная таблетка».

Екатерина никогда не считала себя несчастной. По профессии она врач, у нее в крови – помогать другим.

Однако в какой-то момент минчанка сама столкнулась с серьезными трудностями. Ее вес перевалил за 180 кг при росте 175 см. Уровень сахара в крови начал зашкаливать, а подъем по лестнице даже на второй этаж превратился в испытание.

В истории 29-летней белоруски были хирургические вмешательство, строгие протоколы питания, тренировки, переосмысление себя. Но главное – она смогла честно сказать: «Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть».

Tochka.by рассказывает невероятную историю преображения и выздоровления.

«Всегда была большой»

Екатерина сразу оговаривается: это не исповедь «несчастной толстой девочки».

«У меня всегда были друзья, учеба, отношения. Я не считалась изгоем, не сидела в углу. Просто была… большой. В моей семье не было культуры питания: праздник – всегда огромный стол. С детства – лишний вес, к университету – ожирение. Конечно, понимала, что это болезнь, я же медик», – признается она.

Девушка подчеркивает, что ожирение – такое же заболевание, как, допустим, перелом ноги. Поэтому его надо именно лечить. И здесь есть очень много нюансов.

Принцип «закрой рот и не ешь» никогда не помогал надолго. Попытки считать калории сворачивались на вторую-третью неделю. Мама водила девочку к эндокринологу, но советы звучали примерно так: меньше есть, больше двигаться.

«А как меньше и как больше – никого не интересовало. Когда в доме все едят пироги, а ребенку говорят «не ешь», ну никогда это не сработает», – говорит Екатерина.

Ситуация окончательно вышла из-под контроля, когда появились медицинские осложнения.

«Я понимала риски. Но, как ни странно, это не пугало. Максимум был около 180 кг – и то я узнала об этом, когда решилась встать на весы. Раньше просто не хотела видеть цифры», – отмечает Екатерина.

Тяжелый случай

Впервые об операции наша героиня задумалась еще во время учебы. Она проходила практику, и коллега-медик рассказала ей о своем опыте.

«Со мной была санитарка, которая прошла этот путь. Как сейчас помню, она мне сказала: «Это не волшебство, но помогает». Тогда я впервые задумалась: а что, если мне тоже можно сделать бариатрию?» – вспоминает собеседница.

Если говорить упрощенно, то в результате такой операции уменьшается объем желудка и изменяется путь прохождения пищи. В результате человек быстро насыщается небольшой порцией, а всасывание жиров и углеводов замедляется.

Таким образом снижается повышенный аппетит и нормализуется пищевое поведение.

Екатерина долго изучала вопрос. Узнавала через интернет, кто уже делал такие операции, читала отзывы, проверяла, какие будут условия в больницах.

«Я написала письмо врачу, изложила всю историю. Боялась, что скажут: нет, ваш случай слишком тяжелый. А он ответил: «Приезжайте. Будем работать»», – говорит минчанка.

Операцию сделали в Бресте. Чуть больше года назад такая процедура стоила Br7 тыс. К слову, в Минске было бы Br12 тыс.

«Я взяла отпуск, с собой – маму и мужа. Мы поехали в Брест. Я шла не за красотой – это про здоровье и качество жизни», – уверена Екатерина.

За первый месяц ушло 13 кило

Дальше началась самая трудная часть – послеоперационная. Надо было кардинально изменить питание.

«Первые недели – это ад. Сначала можно только жидкость: воду, бульон, кисель. Через дней семь – протертое мясное и рыбное пюре. Дальше – уже мягкая еда, которую можно размять вилкой. Примерно на четвертой неделе – осторожный переход к обычным продуктам, но в виде микропорций», – вспоминает Екатерина.

В первые месяцы калораж в таком питании составляет всего 400 ккал в день. Получается, взрослый человек ест приблизительно по ложке еды каждые три часа: порция – 50–70 г.

«Было очень тяжело, но, когда встаешь на весы и видишь минус 13 кг за месяц, то начинаешь верить в себя и что все получится», – говорит собеседница.

Екатерина считает, что бариатрия не лайфхак, а инструмент.

«Операция дает определенный результат: вы начинаете худеть. Однако все остальное зависит от вашего образа жизни. Ведь желудок снова может растянуться. Вариант «ем по-старому, только по чуть-чуть» не работает – так долго никто не удержит вес. Нужно менять пищевые привычки», – подчеркивает она.

«Могу съесть кусочек торта»

Спустя 14 месяцев после операции весы показали минус 95 кг. Теперь вес держится на отметке около 84 кг.

«Я все еще ем по таймеру – каждые три часа. Порция выросла до 120–140 г. Это нормально, организм адаптируется. Я взвешиваю еду, считаю количество белка, смотрю состав. Получается так: 80% – полезное и нужное организму, 20% – для удовольствия», – делится Екатерина.

Девушка утверждает, что для нее нет запретных продуктов.

«Иногда, к примеру, съедаю кусочек торта. Но это мой осознанный выбор, а не заедание стресса», – говорит она.

Однако из рациона Екатерины ушли газировки и сладости. Также она ходит в тренажерный зал несколько раз в неделю, а новые пищевые привычки доведены до автоматизма.

«Я реально не помню вкуса колы, а шоколад употребляю только в «микродозах». Зато ем много белка – творог, курицу, яйца, рыбу и морепродукты, овощи. Тренер даже ругает, чтобы я подняла калораж: организм не должен жить в вечной экономии. Парадоксально, но, когда худеешь, нужно беречь мышцы. Поэтому белок и силовые тренировки тоже обязательны», – уверяет Екатерина.

Постоянная работа над собой

Отдельная глава – про психику. По словам нашей героини, в первые месяцы у бариатрических пациентов часто наблюдаются тревога и депрессивные эпизоды.

«Еда ведь была самым легким способом получить дофамин, а тут ее нет. Ты остаешься наедине с собой. Надо учиться другими способами справляться со скукой, злостью, радостью. Это непривычно, но возможно. Правда, здесь нужна поддержка – семьи, друзей, иногда психотерапевта», – отмечает она.

Екатерине очень повезло с этим, ее близкие были рядом на каждом шагу.

«Я лишь просила: не провоцируйте меня едой в первое время, так как мне реально было трудно. Родные поддержали. Муж тоже налаживает питание и уже сбросил 17 кг», – с улыбкой говорит собеседница.

Критики всегда хватает

С хейтом в сети Екатерина уже свыклась – и переосмыслила его.

«Допустим, пишут в комментариях, что отрезала желудок – и хвастаюсь. Или другие гадости. А могут просто не верить. Я не обижаюсь и показываю свой путь. У меня всегда есть контейнеры с едой, план тренировок и питания на завтра. Ведь операция не «волшебная таблетка»», – уверена она.

Екатерина признается, что теперь часто меняет гардероб.

«Одежда плюс-сайз очень дорогая. Я раньше даже сама шила униформу для работы, платье на свадьбу – под заказ. А вот теперь захожу в обычный магазин и беру то, что нравится. Это счастье, но главное не размер, а ощущение тела, которое подчиняется тебе, а не наоборот», – рассказывает она.

Что дальше?

У Екатерины теперь на все есть свой план. Она хочет, чтобы вес оставался стабильным, а также планирует дальше укреплять мышечную массу.

«Готовлюсь к пластике – лишняя кожа мешает. Это не только эстетика, но и здоровье. Мне недавно проводили плановую операцию и из-за свисающей кожи не смогли быстро сделать надрез. И все это заняло не 30 минут, а 1,5 часа», – делится героиня.

После удаления лишней кожи Екатерину ждет долгая реабилитация, но она к этому готова.

Также она рассказывает немного о личном.

«Конечно, я хочу стать мамой, это являлось одним из важных мотиваторов к похудению. Ведь я понимала, что при моих 180 кг выносить ребенка практически невозможно», – отмечает собеседница.

В завершение героиня еще раз подчеркивает: на своем примере она хочет показать, что проблему лишнего веса надо обязательно лечить.

«Люди должны знать и понимать, что бариатрия – это именно лечение ожирения, а не операция для красоты. Кроме того, без перемен в голове результата не будет. Ходить к психологу или психотерапевту – не стыдно, а, наоборот, самое правильное решение. Обращайтесь к специалистам, они обязательно вам помогут», – резюмирует Екатерина.

