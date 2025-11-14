Семейный клан Лукашенко прибрал к рукам «Белрыбу»4
- 14.11.2025, 17:37
Активы предприятия за бесценок ушли компании, связанной с окружением диктатора.
На белорусском рынке рыбы произошел передел: активы обанкротившейся «Белрыбы» перешли к компании «Морская гавань», которая связана с близкой к семье Лукашенко Людмилой Неронской. Об этом сообщается в отчете компании «Коллиерз», заметило «Зеркало».
Компания «Морская гавань», зарегистрированная в Минске в декабре 2024 года, приобрела собственность «Белрыбы» — производственные помещения на улице Стебенева и на Радиальной. Общая площадь имущества — 24 тысячи квадратных метров. Сумма сделки составила 2,9 миллиона долларов — это самая дорогая покупка в сфере производственно-складской недвижимости за третий квартал.
Компанией руководит Людмила Неронская, подруга Виктора и /b>Лилии Лукашенко. За последние годы связанные с ней фирмы активно расширяют влияние в рыбной отрасли, что, по мнению расследователей, по крайней мере частично объясняется ее связями с наиболее влиятельной семьей страны.
Неронская планирует открыть рыбоперерабатывающий комплекс в СЭЗ «Минск», а также имеет отношение к компаниям «Морские сезоны», «Морские промыслы» и «БелМаре Груп». В структуре ее бизнеса работают зять Александра Лукашенко Дмитрий Дятлов и его внук — Александр Лукашенко-младший, который владеет долей в компании «Сезон упаковки».
Что касается обанкротившейся «Белрыбы», то одно из старейших предприятий отрасли, основанное еще в 1950‑е годы, на протяжении последнего десятилетия работало с убытками. Проблемы обострились в 2022 году, когда завод пытался объявить себя банкротом. Части предприятия несколько раз передавали разным структурам, но это не помогло.
В 2024 году работники преемника «Белрыбы» — рыбоконсервного комбината «Столичный» — жаловались на пятимесячные задержки зарплат. После вмешательства властей деньги выплатили, но в 2025 году комбинат тоже начал процедуру банкротства: требования кредиторов превысили 1,5 миллиона рублей.