Семейный клан Лукашенко прибрал к рукам «Белрыбу» 4 14.11.2025, 17:37

2,420

Активы предприятия за бесценок ушли компании, связанной с окружением диктатора.

На белорусском рынке рыбы произошел передел: активы обанкротившейся «Белрыбы» перешли к компании «Морская гавань», которая связана с близкой к семье Лукашенко Людмилой Неронской. Об этом сообщается в отчете компании «Коллиерз», заметило «Зеркало».

Компания «Морская гавань», зарегистрированная в Минске в декабре 2024 года, приобрела собственность «Белрыбы» — производственные помещения на улице Стебенева и на Радиальной. Общая площадь имущества — 24 тысячи квадратных метров. Сумма сделки составила 2,9 миллиона долларов — это самая дорогая покупка в сфере производственно-складской недвижимости за третий квартал.

Компанией руководит Людмила Неронская, подруга Виктора и /b>Лилии Лукашенко. За последние годы связанные с ней фирмы активно расширяют влияние в рыбной отрасли, что, по мнению расследователей, по крайней мере частично объясняется ее связями с наиболее влиятельной семьей страны.

Неронская планирует открыть рыбоперерабатывающий комплекс в СЭЗ «Минск», а также имеет отношение к компаниям «Морские сезоны», «Морские промыслы» и «БелМаре Груп». В структуре ее бизнеса работают зять Александра Лукашенко Дмитрий Дятлов и его внук — Александр Лукашенко-младший, который владеет долей в компании «Сезон упаковки».

Что касается обанкротившейся «Белрыбы», то одно из старейших предприятий отрасли, основанное еще в 1950‑е годы, на протяжении последнего десятилетия работало с убытками. Проблемы обострились в 2022 году, когда завод пытался объявить себя банкротом. Части предприятия несколько раз передавали разным структурам, но это не помогло.

В 2024 году работники преемника «Белрыбы» — рыбоконсервного комбината «Столичный» — жаловались на пятимесячные задержки зарплат. После вмешательства властей деньги выплатили, но в 2025 году комбинат тоже начал процедуру банкротства: требования кредиторов превысили 1,5 миллиона рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com