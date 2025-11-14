В регионах закрываются центральные рынки 1 14.11.2025, 21:02

Имущество выставляют на аукционы.

Развал системы Гомельского областного потребительского общества ощутили на себе жители еще одного райцентра. Во многих районах Гомельщины имущество местных РайПО давно распродают за долги, на очереди — Добруш. Дела настолько плохи, что здесь решили закрыть центральный рынок, принадлежащий Добрушскому РайПО, пишет «Флагшток».

Организация находится в стадии ликвидации, и сейчас готовятся документы, чтобы выставить имущество на аукцион, чтобы рассчитаться с долгами. Процедура касается торговых площадей не только в райцентре, но и в деревнях, признали в газете райисполкома.

Там привели слова зампредседателя райисполкома Геннадия Мальцева, который заявил, что рынок приносит лишь убытки. Его готовы продать с аукциона другому собственнику — если найдутся желающие.

Местные предприниматели, с которыми РайПО отказалось продлевать аренду, недовольны решением закрыть рынок. По их словам, рынок — важный участок городской инфраструктуры, и его закрытие создаст неудобства для многих добрушан, которые привыкли как продавать на рядах сельхозпродукцию, так и покупать ее по более низкой цене.

Зампред райисполкома предлагает организовать продажу в других местах, например, возле торгового комплекса «Куб» и в микрорайоне «Мелиоратор». Какую площадку выберут для торговли — решение пока не принято.

