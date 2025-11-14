Четыре новых фильма для просмотра в выходные 14.11.2025, 22:37

Один из них основан на готическом романе Мэри Шелли.

На Netflix вышло уже немало новых историй в разных жанрах, которые могут стать хорошим дополнением вечера, передает «24 Канал».

«Манго»

Фильм рассказывает об амбициозной отельерше, которая вместе с дочерью отправляются в Малагу. Там, в манговом саду, они находят то, что так долго искали. Между отельеркой и владельцем участка вспыхивают чувства, и смогут ли они поставить личную жизнь на первое место?

«Франкенштейн»

Литературной основой сценария стал готический роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». Ученый, по имени Виктор Франкенштейн, создает искусственного человека, но потом отрекается от него. Тогда чудовище начинает преследовать своего создателя.

Над фильмом работал оскароносный режиссер Гиермо дель Торо, который сделал попытку переосмыслить классическую историю.

«Барамулла»

Это индийский сверхъестественный фильм ужасов. В небольшом городке Барамулла вдруг начинают исчезать дети. Ридваан Шафи Сайед берется за расследование. Во время поиска похитителей начинают выплывать тайны региона, а странные события все больше угрожают семье полицейского.

История, которая имеет очень много вопросов, но можно ли найти ответы на них всех?

«Рождество с бывшим»

Поскольку на носу уже рождественские и новогодние праздники, то можно уже смело браться за просмотр тематических фильмов. «Рождество с бывшим» – романтическая и комедийная новинка от Netflix. Сюжет рассказывает о бывших супругах, которые решают провести праздники вместе, однако их планы нарушает появление новой возлюбленной бывшего мужа.

