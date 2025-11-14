закрыть
Украинские защитники взяли в плен десятки российских оккупантов на Донетчине

  • 14.11.2025, 23:14
  • 1,004
Украинские защитники взяли в плен десятки российских оккупантов на Донетчине

Некоторые из них сдались добровольно.

Силы обороны Украины продолжают пополнять обменный фонд. На этот раз украинские защитники взяли в плен 21 россиянина в Донецкой области. Об этом сообщили в 1-м корпусе Национальной гвардии «Азов».

Бойцы «Азова» показали оккупантов, которых удалось захватить на Добропольском и Константиновском направлениях. Военные уточнили: кто-то сдался добровольно, кого-то пришлось заставить сложить оружие.

«Каждый россиянин, взятый в плен, приближает возвращение наших защитников из неволи», — подчеркнули в 1-м корпусе Национальной гвардии «Азов».

