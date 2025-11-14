Украинские защитники взяли в плен десятки российских оккупантов на Донетчине
- 14.11.2025, 23:14
- 1,004
Некоторые из них сдались добровольно.
Силы обороны Украины продолжают пополнять обменный фонд. На этот раз украинские защитники взяли в плен 21 россиянина в Донецкой области. Об этом сообщили в 1-м корпусе Национальной гвардии «Азов».
Бойцы «Азова» показали оккупантов, которых удалось захватить на Добропольском и Константиновском направлениях. Военные уточнили: кто-то сдался добровольно, кого-то пришлось заставить сложить оружие.
«Каждый россиянин, взятый в плен, приближает возвращение наших защитников из неволи», — подчеркнули в 1-м корпусе Национальной гвардии «Азов».