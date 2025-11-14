Украинские защитники взяли в плен десятки российских оккупантов на Донетчине 14.11.2025, 23:14

1,004

Некоторые из них сдались добровольно.

Силы обороны Украины продолжают пополнять обменный фонд. На этот раз украинские защитники взяли в плен 21 россиянина в Донецкой области. Об этом сообщили в 1-м корпусе Национальной гвардии «Азов».

Бойцы «Азова» показали оккупантов, которых удалось захватить на Добропольском и Константиновском направлениях. Военные уточнили: кто-то сдался добровольно, кого-то пришлось заставить сложить оружие.

«Каждый россиянин, взятый в плен, приближает возвращение наших защитников из неволи», — подчеркнули в 1-м корпусе Национальной гвардии «Азов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com