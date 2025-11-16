В российском Орле раздаются взрывы 16.11.2025, 22:54

Сообщают о попадании по ТЭЦ и пожаре.

В российском городе Орел раздаются взрывы, в Сети сообщают о попадании по местной ТЭЦ и пожаре.

О тревоге в области из-за атаки беспилотников после 19:00 сообщил Telegram-канал «Новости Орел и область».

Около 19:30 этот канал заявил о первых двух взрывах, которые слышали в городе.

В 20:06 в Орловской области снова объявили тревогу из-за атаки беспилотников, а в 20:17 Telegram-канал «Новости Орел и оласть» написал, что после взрывов в Орле начался пожар.

Позже этот Telegram-канал написал еще о трех взрывах.

Об атаке беспилотников, взрывах и возгораниях сообщают и другие местные Telegram-каналы.

Telegram-канал Supernova+ пишет, что, по предварительным данным, была атакована местная ТЭЦ. Он также опубликовал фото и видео, на которых видно дым от пожара.

В предыдущий раз об атаке на Орел сообщалось 13 ноября.

