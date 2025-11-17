Казахстан обещает вознаграждение за помощь в поимке блогера из Гомеля Mellstroy
17.11.2025, 9:28
Он объявлен в розыск.
Агентство по финмониторингу (АФМ) Казахстана объявило в международный розыск 26-летнего уроженца Беларуси треш-стримера Андрея Бурима (Mellstroy) по подозрению в организации масштабной рекламной кампании по продвижению онлайн-казино Mellstroy.game.
В ведомстве отметили, что деятельность проекта была ориентирована в том числе на пользователей из Казахстана. Для привлечения внимания аудитории блогер запускал розыгрыши и челленджи, предлагая участникам снимать видео в TikTok, YouTube Shorts и других соцсетях с упоминанием бренда Mellstroy.game, его логотипов и ссылок на сайт.
Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За помощь в задержании Mellstroy АФМ пообещало «вознаграждение и анонимность».
В Казахстане за распространение рекламы азартных игр предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность — за соучастие и пособничество в незаконном игорном бизнесе.
Андрей Бурим — уроженец Гомеля, который стал известен в России благодаря так называемым трэш-стримам (трансляции, на которых за донаты выполняются различные задания подписчиков). Сейчас он занимается рекламой интернет-казино.
Сайт Charter97.org писал, что белорусский стример разбросал над посетителями ночного клуба $75 тысяч.