закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Казахстан обещает вознаграждение за помощь в поимке блогера из Гомеля Mellstroy

  • 17.11.2025, 9:28
  • 2,750
Казахстан обещает вознаграждение за помощь в поимке блогера из Гомеля Mellstroy

Он объявлен в розыск.

Агентство по финмониторингу (АФМ) Казахстана объявило в международный розыск 26-летнего уроженца Беларуси треш-стримера Андрея Бурима (Mellstroy) по подозрению в организации масштабной рекламной кампании по продвижению онлайн-казино Mellstroy.game.

В ведомстве отметили, что деятельность проекта была ориентирована в том числе на пользователей из Казахстана. Для привлечения внимания аудитории блогер запускал розыгрыши и челленджи, предлагая участникам снимать видео в TikTok, YouTube Shorts и других соцсетях с упоминанием бренда Mellstroy.game, его логотипов и ссылок на сайт.

Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За помощь в задержании Mellstroy АФМ пообещало «вознаграждение и анонимность».

В Казахстане за распространение рекламы азартных игр предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность — за соучастие и пособничество в незаконном игорном бизнесе.

Андрей Бурим — уроженец Гомеля, который стал известен в России благодаря так называемым трэш-стримам (трансляции, на которых за донаты выполняются различные задания подписчиков). Сейчас он занимается рекламой интернет-казино.

Сайт Charter97.org писал, что белорусский стример разбросал над посетителями ночного клуба $75 тысяч.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина