Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко

18.11.2025, 9:07

4,774

Юрий Федоренко

Возможно, Песков уже настраивает патефон.

Представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в срыве переговоров и заявил, что Москва остается открытой к диалогу. Мол, в свое время российская сторона предложила создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина не ответила на инициативу. Очевидно, имеется в виду стамбульский переговорный трек, на котором Россию представляли люди, не имевшие мандата на решение конкретных вопросов.

Помните тогдашние новости? Учитывая вызывающее поведение представителей Кремля во время встречи делегаций, можно было констатировать: Москва де-факто срывала переговорный процесс в первые минуты после его начала. По этому сценарию прошли три стамбульских раунда — 16 мая, 2 июня и 23 июля этого года. Дипломатические саммиты, устроенные с подачи Вашингтона, российская делегация превратила в фарс… И вдруг, Песков вспоминает о каких-то «рабочих группах», которые никто никогда всерьез не воспринимал. Что это может означать?

Во-первых, Дмитрий Песков, несмотря на все свои официальные регалии, не является ни советником, ни дипломатом, ни вообще влиятельным лицом, которое что-либо решает, предлагает или инициирует. Его функция чисто техническая — транслировать мнение своего хозяина, то есть Путина, на широкую общественность. Во-вторых, не стоит ожидать, что кремлевские людоеды искренне хотят мира.

Наиболее вероятная версия: военно-политическое руководство страны-оккупанта понимает, что России когда-то понадобится пауза, чтобы зализать раны. Вероятно, «случайные фразы» и «размышления» Пескова — это процесс подготовки первых декораций для будущего спектакля.

Уже можно предвидеть, что кремлевские драматурги любой ход войны попытаются расписать как «принуждение Киева к миру». Эта риторика может произвести впечатление разве что на зазомбированную внутреннюю аудиторию и в основном на нее и рассчитана. Но, возможно, есть еще один адресат — президент США, который время от времени удивляет дипломатическое сообщество высказываниями вроде «Владимир хочет мира».

Понятно, что палач-оккупант мира не хочет. Он руководствуется человеконенавистнической идеологией, однако есть небольшая вероятность, что в его мотивационном комплексе присутствует инстинкт самосохранения. Если это так, то в какое-то время из всех российских утюгов понесется «воинственно-мирная» риторика.

Пропагандистская машина будет превращать крики о передышке от своих искалеченных вояк, потрепанного бизнеса и дезориентированных социальных масс в «победный марш за мир». Возможно, Песков уже настраивает патефон: подбирает пластинки, регулирует тембр и громкость.

Каким бы образом ни разворачивались дальнейшие события, нам следует помнить: никаким «мирным» заявлениям врага верить нельзя. Даже если при посредничестве США состоятся переговоры (или в Будапеште, или в Стамбуле, или где-то еще), это будут переговоры о том, чтобы когда-то поставить на паузу горячую фазу. О длительном мире можно будет говорить, если на руинах империи зла появятся десятки независимых национальных государств. Мы приближаем этот момент — каждый день нашего противостояния подталкивает империю к пропасти. История на нашей стороне. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

